韓團Highlight日前到澳門舉行《2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN MACAU》粉絲見面會,以「運動會」為主題,上半部展開競技遊戲,下半部則為演唱會。

4位成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲身穿運動裝束現身,輪流打招呼,之後進入運動會比賽環節,而在全員團體賽中,4子需於99秒內完成接力任務,包括擲環、擲礦泉水瓶、踢足球。組合出道第14年,成員默契十足,成功過關,尹斗俊更成為澳門場的MVP。

他們在下半場換上一身黑白西裝登場,先後落力跳唱14首歌曲,包括《NOT THE END》、《DAYDREAM》、《Hey Yeah》、《Seven Wonders》,《Our Eyes》、《WAVE》以及日文歌曲《More Than You Think》。完場前與全場粉絲大合照,再進入粉絲福利環節,包括跟粉絲合照及送上親筆簽名小卡與即影即有。至於另一韓國男團THE BOYZ亦宣布將於下月24日首次到澳門舉行演唱會。