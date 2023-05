美國老牌樂壇巨星保羅安卡 (Paul Anka)將於本週六首度來澳門開騷舉行名為《Paul Anka Greatest Hits: His Way in Macau》演唱會,主辦單位今日公布門票已全部售罄。

保羅雖然已81歲,但仍然活躍樂壇出新歌及翻唱舊歌之餘,亦經常四出舉行演唱會。舉行完澳門站之後他將會飛往日本繼續開騷之後亦會在美國多地舉行演唱會。今次澳門站是他這次世界巡演大中華區的唯一一站。之前保羅曾多次來港開騷,其中一次是2006年,當時吸引大批名人紅星現身捧場!

入行超過半世紀的保羅安卡唱盡多首經典金曲,包括《Diana》、《My Way》、《Puppy Love》和《Put Your Head On My Shoulder》等。