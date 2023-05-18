Nel Nel張學潤離世終年59歲　關寶慧崩潰痛哭

香港著名形象指導張學潤（Nel Nel）今日驚傳在內地離世，終年59歲。求證其好友關寶慧消息時，她崩潰痛哭，表示由於事出突然，朋友都希望盡快聯絡到Nel Nel家人。好友湯寶如在電話中明顯痛哭，而且唔認自己係湯記：「唔係，唔好意思，湯記未能平伏，唔回應住。」隨時收線。而好友羅霖更傷心到未能接電話，只留言：「對不起！我好心痛好難過！」而他最後一次露面，是於前日（16日）與陸詩韻在社交平台進行直播。陸詩韻接受東網訪問時，表示：「剛剛有朋友通知咗我。兩日前同佢做宜播唔發覺有異樣，當時都好開心，你窒我我窒你。我同佢平時一個月做兩次直播，對上一次見佢係兩日前。」

Nel Nel的父親為香港一代球王張子岱。早於1980年，他隨母親移民加拿大生活，並在當地修讀時裝設計課程，其後暑假回港認識了名模劉娟娟，並獲邀擔任《亞洲小姐競選》的形象設計。往後，他曾為不少歌星如湯寶如、關淑怡擔任形象總監，亦曾為陳慧嫻、郭富城等人擔任形象顧問。Nel Nel亦有作幕前演出，曾客串過不少電影。他亦曾為有線效力主持節目。Nel Nel前年2月出席活動時，曾表不因受到疫情關係，收入受到影響，更表示學懂了積穀防飢，已經有一年時間沒購買新裝。