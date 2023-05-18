H奶網紅 露深溝益機迷

打機固然好玩，睇人打機一樣咁過癮，難怪網上有唔少直播打機嘅節目，亦孕育出一班打機網紅。正如今年28歲嘅紺野栞，唔止打機打得叻，仲要成日喺直播時酥胸半露，唔紅先至奇！

愈弗愈激凸

點樣先稱得上頂級美巨乳？最緊要係形態飽滿又夠挺，質感要軟彈適中，唔可以過硬，若然襯埋白裏透紅嘅鮮嫩膚質，咁就真係冇得輸！或者你會問，現實世界邊有咁完美嘅事？今日為大家介紹嘅紺野栞，就有辦你睇！

喺2015年加入日本寫真界嘅紺野栞，氣質成熟，兩邊嘴角向上翹，成日笑吟吟，予人窩心嘅感覺，但點都唔及得上心口嗰對木瓜奶咁吸睛，飽滿又堅挺，而且呢幾年佢好努力咁做運動，成個人弗晒，令到上圍顯得更激凸！

頻頻搞直播

查實紺野栞當初去藝能事務所係應徵做女演員，但對方見佢個胸咁大，拍水着寫真會更有前途，結果一露冇回頭，而且人氣急升，亦令佢有機會喺唔同範疇發展，包括喺2017年夥拍小島美優、宇佐瑪麗亞喺網上開設視頻，同網友傾偈玩遊戲。

講起做網紅，紺野栞亦開設咗一個視頻，有時會唱歌，有時會直播打機，最緊要係佢每次出鏡，往往以低胸裝上陣，露出深長嘅乳溝，因而吸引到大批網民收睇。另外，紺野栞喺近期成為足球隊町田澤維亞嘅宣傳活動御用主持人，似乎又成功開拓一條主持之路。