李榮浩人生首次食烏梅子醬被揭講大話　老婆楊丞琳解畫

台灣歌手李榮浩近日推出單曲《烏梅子醬》爆紅，然而近日他卻自爆是「第一次吃烏梅子醬」，此番言論立即掀起外界批評講大話。

李榮浩近日在社群平台上晒出拍攝果醬與麵包的照片，配文寫道：「學員給我做了瓶烏梅子醬，第一次吃！」此話一出，部分網友想起他的歌曲《烏梅子醬》中有很多關於食用烏梅子醬描寫或比喻，如「你淺淺的微笑就像烏梅子醬」、「舀一勺這味道，暮暮朝朝比例剛剛好，果肉配焦糖的溫柔，再幾個春秋。」

許多網友質疑表示：「你沒吃過就敢寫這歌」、「原來你沒吃過」、「那你怎麼寫的烏梅子醬」、「原來寫歌全靠瞎編想像」、「所以是抄襲別人的歌詞」、「所以那個歌改成“你淺淺的微笑就像老乾媽醬”也是可以的」、「你淺淺的微笑就像….從沒吃過的烏梅子醬」、「先唱一遍再開始吃」、「所以他唱了個寂寞？」

事實上，楊丞琳先前早就有幫他解釋歌曲名稱由來，楊丞琳透露李榮浩是在吃燒鵝的時候，吃到附贈梅子醬，但是他又覺得就是只有梅子醬有點空，她說：「所以他就講了個烏梅子醬！」對此，有傳媒向李榮浩團隊求證創作靈感，透露他是為了押韻及更好的文藝感，才會將梅子醬改成烏梅子醬。