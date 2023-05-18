唐韋琪創辦才藝訓練中心　致力培養訓小朋友才能

藝人唐韋琪(Vikki)擔任HOY TV《有種老闆娘2》嘉賓，有「兒歌天后」之稱的她，多年來全心全意投入自己創辦的才藝訓練中心，致力培養訓小朋友才能為主，賺錢其次。

Vikki作為資深兒童節目主持，當年毅然放棄「鐵飯碗」，選擇創業，她坦言當時掙扎好耐，而在兒童組及在學校任教的經驗，使她最終選擇繼續從事與小朋友相關的行業，創辦了才藝訓練中心。然而過去3年疫情肆虐，百業蕭條，演藝和教育行業更首當其衝，Vikki直言面對不少壓力，但感恩不少家長都支持她，「有唔少家長都同我講，佢哋幫小朋友暫停咗其他才藝班，但係佢哋都唔想暫停中心嘅課堂，因為小朋友都好鍾意嚟。」因此令她選擇樂觀地撐下去。

被問到會否想辦法增加收入，Vikki自認「藝術家性格」，認為自己樂在其中才最重要，賺錢反而是其次。「用心的話，你一定會得到家長的認同，呢到好多學生全部都係因為家長口碑先過嚟，所以都未諗過要賺幾多。」Vikki期望可以培訓更多志同道合的導師，除教導學生專業知識外，亦以熱誠引導他們，讓他們有正面、樂觀的心態。

憑藉卡通片《長腿叔叔》主題曲《夢中天使》被冠以「兒歌天后」的美譽，Vikki感謝歌曲成功讓她進入小朋友的世界，並與藝術界的朋友結緣。但她坦言有些可惜，皆因她多年來都以兒歌為主，甚少演唱流行歌曲，她希望可以在觀眾眼前展現更全面的自己。