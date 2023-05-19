【是日通勝】

農曆四月初一

癸卯年 丁巳月 丁丑日

吉時：晚上11時至1時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：交易、動土、開市

忌：理髮、移徙、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：6、15、28

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：事業運差勁，只有竭盡所能才可扭轉頹勢。

金牛座：多幫助有需要的人，人緣與運氣會好起來。

雙子座：做事快靚正，事業上沒有甚麼問題要操心。

巨蟹座：謹守崗位，做好本分，職場上無往而不利。

獅子座：心態正面可帶來好運，事業發展會有進步。

處女座：受人事問題困擾，謹言慎行有助化危為機。

天秤座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

天蠍座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

人馬座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

山羊座：事業發展好到極，但理財投資要保持審慎。

水瓶座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

雙魚座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 易受傷

鼠：不少樂事找上門，宜跟家人分甘同味。

牛：精神奕奕，學習能力強，勿浪費光陰。

虎：有伴侶者要懂得自律，勿一腳踏兩船！

兔：各種煩惱統統遠離，有機會一展所長。

龍：壓力大，不管做甚麼都感到寸步難行。

蛇：活力十足，可在社交聚會中大放異彩。

馬：愁眉苦臉，有必要找方法令身心放鬆。

羊：是日沖煞，心神不定，身體易有損傷。

猴：桃花運強勁，單身者易打破感情悶局。

雞：處理人際關係得心應手，對事業有利。

狗：行事作風不宜太高調，以免招人話柄。

豬：破財風險高，判斷力弱，謀事忌心急。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

早行運早享受二十年吉運（上）

英雄出少年，多數的中晚年，消聲匿跡。少年太早行十年大運，未必是好事，因為這十年運中，由無名小卒到名震天下，已經用了這十年運的八八九九，只剩下一、兩年給自己在高處累積，這麼少時間，累積自然有限。再多十年時間累積，是否人世間之樂事？

初出茅廬有廿年好運，多數出現在初夏深夏而非仲夏，同樣道理，多出現在初冬深冬而非仲冬。初夏巳月出生順行，25至45歲行申酉吉運，初夏巳月為六陽之氣，陽盡則陰生。申酉金為少陰之氣，廿年運吉運，而且申運合巳與酉運半合巳，這就是廿年利好吉運。

初冬出生的亥月，與初夏巳月，也是同樣出現的情況。亥月出生順行大運，於25至45歲間，行寅卯木運，亥為六陰之月，陰盡而陽生。寅卯木為少陽，寅合亥與卯半合亥，這廿年吉運，與巳合申酉，情況是一面鏡。

所以廿年吉運中，十年開創事業十年收成，經過這麼多年的累積，自然勝過只行十年好運的少年英雄，包括其命運的感受、別人羨慕的目光、自身的家庭建立。對比只有十年運而無後繼，別人的人情冷曖，正是人生修煉的真課題。