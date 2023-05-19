娛圈單打︱幕幕香艷集集姦　為搶眼球博一餐

新聞界老行尊話齋，「羶色腥」永遠是銷量不敗保證，TVB話題作《一舞傾城》可謂盡得箇中三昧，集集都大灑鹽花搶收視。繼第一集惡爺霸王硬上弓，蔡潔黑絲都被扯爛後，第二集又有陳星妤險遭淫賤繼父強姦；周三播出的第三集，則有大律師與蔡潔床上纏綿兼鴛鴦戲水，睇到觀眾嘩嘩聲。

此劇以八、九十年代尖東夜總會一眾舞小姐為主角，紅牌阿姑之間既有勾心鬥角，又有情義兩存，並以當時香港紙醉金迷、豪客一擲千金的夜生活為題材，被喻為港版《華燈初上》。

當然，王晶作為製作人，肯定不會走曲高和寡的台式文藝路線，而是一貫港式柴娃娃熱熱鬧鬧，不怕低俗、最怕冇人提。若以話題熱度觀之，此劇在網絡被「洗版式」討論，先勝一仗。當中的「羶色腥」正是製造話題的關鍵，觀眾又要罵又要睇，非常熱鬧。

誠然，此劇有很多毛病，除了意識不良，例如阿媽竟然會贊成阿女下海做舞小姐，睇到觀眾眼都凸之外，拍攝濾鏡太重，個個女星白到反光，非常失真，也令人看得疲累。更不必說，孭重飛的陳星妤演技稚嫩，完全演不到清純感覺；還有向以靚樣見稱的蔡潔，不知是發胖了，還是老土髮型出事，大餅臉擠破畫面，大殺風景。

其實，由去年的《下流上車族》叫好叫座，到不敗王牌處境劇《愛‧回家》，賣的都是溫情貼地和搞笑，而非賣肉賣香艷，可見現今觀眾口味不斷提升，更着重劇情是否能引發共鳴，這不是正好為TVB提供啟示嗎？「羶色腥」固然有話題，但溫情寫實更加雋永。