東方日報C1：甄子丹再演經典　《葉問》無限復活

「宇宙最強」甄子丹於今年法國康城電影節中，一口氣公布3部正籌備的新作，其中《葉問5》海報一出，頓成傳媒焦點！由於該系列已拍了「完結篇」，昨日子丹與黃百鳴接受本報獨家訪問，親述再拍的箇中因由！

甄子丹多年來喜歡挑戰拍不同題材的電影，例如之前《天龍八部之喬峰傳》，以及跟奇洛李維斯合演的荷里活片《殺神John Wick 4》都有不一樣的風格。昨日東方影業於康城電影節公布將與子丹合作3部電影《葉問5》、《導火綫2》及《誤判》，並推出電影概念海報。《葉問5》與《導火綫2》均是經典作之續集，當中以《葉問5》引起最大回響，全因該片連外傳一共拍了5部，而2019年上映的《葉問4：完結篇》中的葉問已於片中離世，當時電影公司亦指是該題材的「終極之作」，但現時又「重生」，令不少網民感到好奇。

有份投資該片的電影公司老闆黃百鳴昨日受訪，親解箇中原因，他說：「近幾年同世界各地好多片商開會嘅時候，都會要求再拍《葉問》，因為之前幾集成績好好，所以我同子丹探討過可能性，喺《葉問》15周年再拍一部。我哋兩個都有共識，首要就係唔想重複，要有新嘅手法、新嘅感覺畀影迷，所以一切等劇本搞掂先再公布。」

范冰冰拍《導火綫2》？

《葉問5》開拍消息一出，不少買家都有去電影公司位於康城的展覽攤位問津。而《導2》亦是買家另一焦點，該片2007年上映，由葉偉信執導，子丹、古天樂、范冰冰等主演，由於動作場面十分火爆，拳拳到肉，令電影口碑載道，如今相隔16年再拍續集，究竟會否原班組合上陣？子丹受訪時大賣關子，只笑言開續集的原因：「其實一直以嚟我都希望可以喺華語動作片上繼續挑戰自己極限，當年《導火綫》打嘅MMA至今仍然有好多人談論，甚至唔少人傳啲短片嚟問我當年點樣可以諗到呢啲招式。」就是這分動力，令他一直想再突破，拍攝一部震撼人心的動作電影，亦是《導2》出現的原因。

子丹還會跟電影公司合作新片《誤判》，電影概念海報中有一個律師的背影，不少網民猜測子丹是否飾演律師，亦有人聯想到票房大收的《毒舌大狀》，不過黃百鳴表示：「我哋係一部動作片，同其他電影完全唔一樣。子丹對動作有好高要求，我相信唔理咩角色、咩環境，佢都一定交出高水準嘅動作場面回饋觀眾。」

與黃百鳴講心唔講金

今次再與子丹合作，問黃百鳴是否以天價邀請對方一口氣接拍3部電影？他表示：「我同子丹將會以唔同形式合作好多部電影，唔止呢3部。係好長遠嘅合作，唔能夠用錢衡量，係無價。」子丹亦笑言：「同百鳴哥係講心唔講金嘅。」

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