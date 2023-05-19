對抗炎夏　Kakao Friends降溫殺着

近日終於感受到夏天的來臨，大雨過後猛烈的太陽蒸出近30度的高溫，甫踏出家門就已經大汗疊細汗，不想旁人對你的體味掩鼻而過？電風扇又是時候出動。一如以往，每逢轉季韓國Kakao Friends必出新品幫大家的荷包減磅，入不入手就考你定力了。

作為不少人降溫首選的手持電風扇當然要集易攜、好用及顏值於一身，今年他們就推出了兩款可手持的系列，第一款派出了Ryan及春植各自擔任主角，採用迷你的外形，出風位有它們的大頭，而它們則趴在配套的底座上，在家或公司等待主人的歸來，小巧可愛。而第二款則加入了Apeach的身影，出風口更大，但同樣有對應角色的大頭，而下方的底座則變成了梳化的造型，角色們各自以不同的狀態呆在一旁，可愛又極具生活氣息，設計生動。除了以上兩款手持風扇外，品牌較早前還推出了一款春植座枱風扇，可掛在露營防水布上，同時亦為小夜燈，用途多多。

以上3款電風扇都在官網有售，另其亦推出了一系列的涼感產品，有興趣的不妨去看一看。