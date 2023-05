康城電影節擺烏龍　夏里遜福同老婆分開坐

美國男星夏里遜福(Harrison Ford)昨日(18日)出席《第76屆康城電影節》舉行的《奪寶奇兵之命運時鐘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)首映禮,今次是他第5次與最後1次擔正這個系列。福伯與美國女星妻子嘉莉絲達霍克(Calista Flockhart)一起行紅地氈,表現恩愛,入戲院後福伯獲電影節總監Iris Knobloch頒發榮譽金棕櫚獎。不過電影節安排座位卻擺烏龍,嘉莉絲達發現自己的座位不是在福伯旁邊,而是在他後面,她尷尬一笑告訴福伯,福伯呆了一呆回應:「噢!」

片中拍檔英國女星Phoebe Waller-Bridge與丹麥男星Mads Mikkelsen齊齊行紅地氈。而美國女模Karlie Kloss晒大肚現身,英國華裔女星陳靜(Gemma Chan)穿上露臍裝大賣性感,內地女星鞏俐與法國作曲家老公Jean-Michel Jarre拖手現身,內地劇《我要逆風去》拍檔鍾楚曦與龔俊齊齊出席。電影播映後觀眾站立拍掌5分鐘,福伯露出感觸表情。