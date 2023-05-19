酷暑將至　運動風涼鞋登場

這個夏季，Y2K辣妹潮流的影響之下，滿滿機能性卻又舒服實穿的運動風格涼鞋，勢必成為今季的潮流單品。而且夏季整日穿着波鞋，多少都會感到局促。若想進行戶外活動，面對上山下海，或者在城市漫步時，讓雙腳舒服透氣，以下這些涼鞋是你不可錯過的夏季搭配潮物。

百變造型必備

香港夏季悶熱，為了防止雙腳感到不舒服，大家可以嘗試穿上涼鞋，一些不敢露出腳趾的女生，就可以選擇包住腳趾的設計，或者穿上漂亮的襪為裝扮增添層次感。運動鞋品牌PUMA最近一口氣推出了多款涼鞋與拖鞋，涼鞋包括粗曠線條的Shibui Mule、波鞋般設計的Platform Trace Lit以及厚底款式Suede Mayu Summer，每一款的設計都很十分百搭，無論是日系裝扮還是歐美系的裝扮都可以輕鬆駕馭，大家不妨試試看！

型格黑白配色

意大利品牌FILA與日本潮流鞋店Atmos推出兩款超厚底設計運動鞋，為想拉長雙腳比例的人帶來好消息。以運動品牌的Disruptor SD Puffy為設計藍本的涼鞋，將原來的魔術貼換成搭扣，更增添了山系風格。同時也有柔軟緩震的鞋底，提供更舒適的腳感。另一雙是以原始的Disruptor為靈感設計，全鞋為黑色主調，凸顯出率性的簡約美。