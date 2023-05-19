熱鬧居酒屋美食　「味」力誘人又着數多多

喜愛日本又愛夜蒲的你，有美酒美有美食的日式居酒屋肯定是首選，日本直送的時令海鮮、惹味佐酒小食、解酒的鍋物或主食，又會按時供應最近的菜單，而且不時推出優惠吸引客人，如此有「味」力，就更吸引客人。

重量級丼飯

日本人愛在喝酒後，來一口拉麵或米飯，太古城的穴居酒屋主打一系列刺身壽司、卷物、天婦羅、串燒、燒物、炸物、廚師發辦及日本佳釀等供應，近日推出午市限定的全新自選刺身丼，客人可以親民價從18款食材中挑選5款作配搭，揀啱自己喜愛的味道，最特別是用優惠價HK$30就可以追加三文魚籽，大量的北海道三文魚籽淋在刺身丼表面，畫面澎湃又豐富，啱打卡又好食。另外也可加HK$58追加鹿兒島香葱吞拿魚腩2片。另外，店子亦推出豪華六式刺身便當和豐盛雜錦魚生便當，前者有吞拿魚腩、北海道馬糞海膽和三文魚籽等，後者有角切吞拿魚腩、九州油甘魚等。兩層木盒盛載的時令刺身壽司便當，上層有4款時令刺身，下層有8款時令壽司，同樣豐富。

指定時間送清酒

在居酒屋吃小食配清酒，似乎是指定動作。銅鑼灣浪‧居酒屋裝潢華麗，近日推出全新春夏菜單，午市套餐就有巨型的原條鰻魚味噌拉麵，浪之御膳盒內是原條蒲燒鰻魚和食盒，另外還有石鍋和牛蛋黃丼和宮崎A5和牛和食盒等，其他菜式有煙熏油甘魚、三色海膽壽司和豐洲彩虹卷等。因應新菜單推出，由現時至5月31日餐廳推限時四重奏優惠，於每晚6時後惠顧，每枱送指定清酒1瓶，每晚8時店員會揮鼓榛擊鼓，向每位食客敬酒提升氣氛，指定限時優惠是新單點菜單可全單7折，如惠顧午市套餐，可享二人同行、一人半價優惠。