驚傳罹癌末醫院垂死　羅嘉良晒新照望低調生活

藝人羅嘉良同內地女星蘇岩再婚後誕下女兒，依家一家三口定居北京，佢亦已經將工作重心放喺內地，上月佢更剛完成新劇煞科，加埋新劇、新戲同步見街，最近又同Angelababy、宋威龍等合作新劇《相思令》，真係忙到冇時間休息。點知忽然傳出佢係癌症末期嘅消息，更瘋傳佢喺醫院進入垂死狀態。對此，羅嘉良嬲爆發文澄清自己身體健康，請造謠者停止散布不實消息，更表示睇到「無恥的假新聞」令佢無語，佢只係想低調生活。

羅嘉良發文如下：「大家好!

前幾年就有媒體發表說我得了絕症，最近又有新聞講我癌症晚期，在醫院裏快要死了!搞的很多關心我的朋友和粉絲紛紛聯絡我詢問究竟!我一直是一個很低調，希望過簡單生活的人。但這些無恥的假新聞非要搞到我站出來面對這些荒誕的謠言，實在讓我無語!

好吧！今天我想說三點!

1:現在我身體健康，生活幸福、美滿，餘生還要繼續創作更多更好的影視作品!

2:請傳媒堅守職業操手，將傳播真實、積極有正能量的新聞內容引領大眾!

3:請造謠者止於此，否則，我將以法律來保護自己！謝謝大家，這就是我要說的!

我知道觀眾的眼睛是雪亮的，大家都會有清醒的頭腦和判斷是非的能力!

最後我希望亂象之中，請人心向善!」