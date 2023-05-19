楊茜堯關淑怡表示Nel Nel為人樂觀　不明白為何離世

圈中著名形象指導張學潤（Nel Nel）昨日（18日）於內地離世，享年59歲。生前曾為唔少名人擔任形象指導的他，與關淑怡更是相識20年的好閨蜜，如今得悉摯友離世的關淑怡亦大感震驚和難過。關淑怡分享道Nel Nel為人性感開朗幽默並樂於助人，在圈內圈外都有着極好人緣，因此難以明白好友走上不歸路的舉動，關淑怡更坦言每當憶起二人昔日的開心相處，都感到十分傷心難過。

另外，同為圈中好友嘅楊茜堯（原名：楊怡），今日亦喺社交網發文懷念，提起與Nel Nel相識點滴：「今天得知你的消息，內心感到很惋惜......真正認識你時，就是我們一起合作《我和春天有個約會》舞台劇，你負責形象設計同時擔任白浪哥一角。」並強調Nel Nel樂於助人、照顧後輩及不計較：「在我們心中是這麼的開朗和快樂......別了，Nel Nel，願你在另一個國度繼續開心快樂，一路好走......RIP。」

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