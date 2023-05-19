第31屆中國戲劇梅花奬香港分會場　上演京劇名作《春草闖堂》

（由左至右）中國國家京劇院副院長田磊、院長王勇、劇院一級演員張佳春早前於香港舉行發布會，暢談為梅花獎競演演出的準備功夫，以及介紹《春草闖堂》劇目。（方偉堅攝）

【特約報道】中國有不同種類和範疇的戲劇，每位表演藝術家在各自的領域上皆獨當一面，各領風騷。為表揚他們的專業精神和藝術修為，內地於1983年創立了「中國戲劇梅花獎」，以表彰優秀的中青年戲劇表演人才。

廣港澳三地 打造戲曲盛宴

來到今年第31屆，梅花獎首次於香港設立分會場，當中入圍優秀表演人才張佳春及其所屬的中國國家京劇院，於早前5月15日至16日，連同梅花獎評委專家團到香港高山劇場進行由康樂及文化事務署主辦的香港分會場競賽及現場評審，並有公開演出，讓更多香港觀眾有機會欣賞到國家級高水平的作品。

每兩年一屆的「中國戲劇梅花獎」，至今涵蓋55個戲曲劇種、話劇、歌劇和音樂劇等，多年來表揚711名來自30個省份、自治區、直轄市和香港等地的獲獎演員。適逢梅花獎創辦40周年，大會於廣州、香港和澳門攜手打造戲曲盛宴。是次有17位演員進入終評名單，中國國家京劇院的演員張佳春正是其一。

中國國家京劇院 屢獲殊榮

中國國家京劇院院長王勇先生指出，劇院於1955年成立，首任院長是京劇藝術大師梅蘭芳先生，同時亦匯集了多位著名表演藝術家，已上演500多套作品；國家京劇院人才輩出，先後有劉長瑜、李維康、李光、沈健瑾、楊春霞、于魁智、陳淑芳、李勝素、李海燕、董圓圓、耿巧雲、張建國、袁慧琴、田磊和王潤菁共15位藝術家，獲梅花獎殊榮。

曾獲得第24屆梅花獎、中國國家京劇院副院長田磊對張佳春讚賞不絕，形容張佳春是近年來活躍在舞台上具有代表性的優秀荀派演員，唱念做舞俱佳，博採眾長，在習得荀派表演特色的基礎上發展出個人獨有的舞台風格，技藝純熟、表演細膩。

張佳春 唱念做舞俱佳

能夠入圍優秀表演人才，張佳春的實力不容小覷，她是中國國家京劇院一級演員及荀派傳人，畢業於中國戲曲學院，獲中國首屆藝術碩士、中國京劇優秀青年演員研究生班研究生，是著名表演藝術家劉長瑜、宋長榮、沈健瑾的入室弟子。曾獲全國青年京劇演員電視大賽金獎、世界華人藝術節金獎、中國戲曲紅梅大賽金獎等。

張佳春今次表演的劇目《春草闖堂》早於1963年推出，是劇院的經典劇目，故事講述相府小姐李伴月和丫環春草採花捕蝶，被史部尚書之子吳獨調戲，書生薛玫庭路見不平，混亂中竟打死吳獨。公堂上誥命夫人逼知府杖斃吳獨，幸得春草營救，並撮合小姐和薛玫庭結成夫婦。飾演主角春草的張佳春說：「春草是一位可愛、聰明、正義和帶有正能量的女子，能為觀眾帶來感染力。」

說回是次競賽，劇院可說是全力支持，兩位藝術家劉長瑜、寇春華擔任藝術指導，劇院更派出梅花獎得主、優秀文武老生兼劇院副院長田磊，一級文武丑演員徐孟珂，一級演員及程派青衣演員周婧，一級演員及葉派小生張兵等一同演出，務求令評委和香港觀眾留下深刻印象。