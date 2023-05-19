佘詩曼否認氣場勁嚇窒新人　點名讚王敏奕做足功夫

視后佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、何依婷、王敏奕等在邵氏影城為無綫新劇《新聞女王》拍攝劇中新聞部宣傳片段。重回娘家拍劇的阿佘指今次劇本、演員皆好，大家相處融洽、愉快，相信製成品會令人滿意。再拍無綫劇她指感覺跟以往一樣，問到是否如以往一樣要接連捱夜拍攝？她說：「一時時，又唔會3、4日通宵，盡量爭取時間拍，有時場口緊要都會捱吓夜，監製都錫住演員，對女仔會好啲，馬明就慘少少，不過唔緊要佢天生麗質。」講到有指她氣場勁嚇窒新演員，阿佘則笑說：「邊有呀，開頭可能因為唔熟，依家再問佢哋，應該冇掛。」

劇中扮演新聞主播的她指難道相當高，因有不少專業詞語，加上要講得流暢，故不用埋位時自己也要「罰抄」對白，令自己更入腦，錄影廠也滿布她的「墨寶」，問到可有興趣客串報新聞？她說：「我諗佢哋唔會畀，如果有機會報天氣都好，我哋之前去咗新聞部訓練，自己仲都咗個廠練咗幾日去練，唔係自己都冇信心，好難做得似。」

講到可會繼續拍無綫劇？她說：「不嬲都講，邊度有好劇本就去邊度拍。」阿佘又指自己開設工作室已經7年，雖然沒有欠無綫劇債，但有緣也會再拍。她又大讚很喜歡王敏奕的演出，第一日開工已經進入角色，準備功夫充足，互相感染，產生的化學作用很大。講到有那位演員有進步空間，轉數快的阿佘則笑說：「我囉，冇最好，只有更好。」

而王敏奕與何依婷在劇中一個是充滿陽光氣息的「正義朋友」，何依婷則是佘詩曼的徒弟，內心複雜，充滿野心。劇中依婷與馬國明有感情線，她自言今次是人生中最激情的一次，屬自己的新尺度，因過往的感情戲只是蜻蜓點水形式，今次則劇烈兼有動作，敏奕笑說：「佢哋好hot架。」

敏奕講到阿佘在眾多演員中點名大讚演出，她說：「自己做咗好多功課，初時同阿佘對戲都戰戰兢兢，第一日開工就有場好重嘅戲份，自己都好緊張，拍完之後佢都有同我講返，所以好多謝佢。」她大讚阿佘好靚，看着她的眼睛好像被迷暈了一樣，不懂得演戲。