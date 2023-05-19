RAW入門級概念都要1:1馬力重量比

擁有1:1馬力重量比的RAW，沿用Koenigsegg的標誌性的前鉸式旋翼門設計，不同的是在車門打開同時，整個車頂會像電動天窗般水平式向後打開，方便進出車廂。（互聯網）

所謂的1:1馬力重量比，意思即1匹馬力只需負擔1公斤車重的驚人境界，坊間僅有極少數超跑能做到。瑞典手工超跑品牌Koenigsegg對此可謂有一定程度的執著，由ONE:1到CC850兩款過千匹限量超跑，以至僅屬概念車型的RAW「平價」入門級超跑，也是堅持以達到1:1馬力重量比而設計，相當有Heart。

Koenigsegg出品的都是以過千匹的限量超跑為主，一部講緊閑閑地都要二千幾萬港元(未連稅)，嚟到呢個匹數和價位級別明擺就是為了金字塔尖的極少數「超有米」車迷而打造。而RAW的出現，某程度上可說是廠方有意藉著將入場門檻降低，將金字塔頂的「有米」車迷也一併吸納的構想。

RAW是設計師Esa Mustonen在品牌創辦人兼CEO Christian von Koenigsegg的監督和支持下為旗下RAW Design House創作，以「能讓更多車迷負擔得起」為大前提而設計的未來入門級概念超跑。它採用輕量化碳纖維單體式車殼及1+2座位布局設定 。所搭載的中置引擎，沿自品牌首款混能兼4座位Mega GT--Gemera身上的2.0公升3 缸雙渦輪引擎，最大馬力高達700匹。引擎和排氣裝置非常緊湊，大大縮短車身長度，驟眼望就像沒有後懸般，帶來比Regera和Gemera更要小巧的車身體積，加上車身和內裝的大量採用碳纖物料製的輕量化空氣動力學套件及配置，車重只有僅700公斤。雖然未有提供更多動力數據，包括0-100km/h時間，但單憑完美的1:1馬力重量比，也可大約預計到其起步和加速性能以至駕駛，絕不惹小。

同場加映：Alpine A290_β純電性能3門概念揭背

最近Renault集團旗下法國性能品牌Alpine也發表了一款採用1+2座位布局的純電性能3門概念揭背車-A290_β。此車建基於跟Renault 5一樣的CMF-B EV底盤平台，車長僅約4米，並採用更寬的輪距及全新後軸多連杆設定，加上一身以碳纖製的空氣動力學套件、達20吋的中央方型鏤空鋁合金輪圈及專屬Mihcelin輪胎，滲出強烈的好動個性。

受F1賽車啟發、配備了防滾架的1+2座位布局車廂，中控台不配備任何觸控屏幕，廠方將所有功能鍵都集中設有軚環和車廂頂前部中央，包括將能提供10秒功率提升的 OV(超車)鍵、駕駛模式切換鍵等設在軚環上，而啟動鍵、不同的車燈開關鍵及滅火筒鍵等則全設在車頂。全車採用由100% 原碳纖製成的賽車桶椅及配備五點式Sabelt 安全帶。置於中央的駕駛席更是經精心設計，附設承托墊，並以高科技反光材料Ultralumen覆蓋，能於運動駕駛時為駕駛者提供高度身體支撐。