素海霖首拍廣告勁緊張　低胸上陣玩挑逗

首位進軍日本AV界的香港女優素海霖（繪麗奈）近日火速爆紅，獲邀接拍男士保健產品廣告，她對酬勞滿意，今日（19日）她以性感低胸家居服在床上拍攝，興奮得大派心心和飛吻，對於第一個電視廣告，她感到緊張，認為拍AV跟拍廣告不同，笑言：「拍廣告有衫着，講笑啫！因為有好多對白要記。」

不過廣告中帶有AV情節及挑逗對白，她即場演繹對白：「我唔得啦」、「頂唔順」。她透露這一年將要不停飛日本工作，正籌備拍攝第3部作品，但詳情不便透露，至於第2部作品亦已上架，反應相當熱烈，她對銷量感滿意，覺得可以拍下去。問到是否會一部比一部激？她說：「過往嘅女優都會一部畀一部激，唔同公司有唔同做法，大公司偏向保守啲。（你偏向保守定激烈？）想激得嚟保守，但唔可以超出我底線。」直言拒絕屎尿屁及『多人運動』，女女亦不可。自從進軍AV界後，便再無跟家人聯絡，她覺得與家人相處多年，明白大家脾性，要給予空間，反而獲中學同學海量支持。」她續說：「全班中學舊同學都買晒碟，女同學都有買，仲寫咗好多勉勵說話畀我，我竟然記得晒佢哋個名。」繪麗奈也有約同學敍舊，見面時沒有化妝，同學覺得她沒有改變，跟以前返學時一樣。

提到香港出現第二位女優Alice Wong，被指成為她勁敵，繪麗奈亦有所聞，但不認識對方，覺得不造成威脅，自言對手是日本AV女優，自己定位放在日本市場。間到覺得Alice靚嗎？她說：「社交網Loop過，見仁見智。（同你爭工作？）唔覺得係，做好自己本分就唔會畀人爭到工作，所有係命運天意安排。（覺得自己紅咗？）有話題，但唔代表紅，仲要加把勁賺錢，我會努力多3年。(目標希望買樓？）香港好多人都想買樓。」