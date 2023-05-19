Danielle離婚後活出新人生　自資6位數進軍醬料界

來自馬來西亞的混血女模Danielle，2009年下嫁銀行界才俊Patrick Khoo，惜敵不過7年之癢離婚收場，感情重創兼頓失經濟支柱，Danielle最痛心子女成為單親小朋友，感到自責內疚最終鬱到病，要睇心理醫生長達一年，至今仍未能走出陰霾接受再婚。

千禧年彈起了一班名模，包括Gaile、Maggie Q和Rosemary外，還有Danielle，憑天使面孔拍一個廣告即火速彈起，2009年只有29歲的她，在最紅時突然嫁人，先後誕下一子一女，現分別14及12歲，惜好景不常，2016年宣布離婚，由不用工作的幸福少奶奶，變單親媽媽要獨自照顧子女，猶如天堂跌下地獄。早前她回港工作受訪，提到離婚後生活一團糟，原因早在離婚前約3、4年前，夫妻感情已亮起紅燈，雙方陷冷戰長達3年，她透露當時不想思考，借推出食譜分散注意，最終因性格不合夫妻關係緣盡，「感情出問題時，情緒好低落，結婚係想有個美滿家庭，但做唔到，好似對唔住兩個小朋友，唔知點處理，唔識走出傷痛，睇咗一年心理醫生和做靈修，幫我睇清楚件事（對方有第三者？）我唔知，希望唔係。」

Danielle的父母早在她童年時離異，剛巧跟她的子女年紀相若，故她好記得單親的痛，「希望我嘅小朋友唔好受呢啲痛苦，仔女都好幸運，有我和我爸爸嘅愛，人生係無完美。」她透露現在跟前夫已沒有再見，但做不成夫妻，也非敵人關係。現時單身但有約會，認為子女喜歡最重要，但至今仍未遇到一位好親䁥的感情關係，至於擇偶條件，要求不要被控制，要讓她做回自己，但至今心態仍未敢再婚。問有冇後悔太早嫁人？「唔後悔，我好想有自己家庭和小朋友，才放棄一切去結婚，（人生有冇後悔事？）唯一好後悔係無讀大學，18歲就來香港發展，錯過咗讀書時間，希望50歲前可以重返校園。」

提到離婚後經濟出現困難，遇上疫情令她百上加斤，後來憑一雙巧手廚藝，令她翻身，「我將煮食片放上網，之後好多人問，慢慢成為生意，尤其疫情時，馬來西亞對外封關，多了人叫食物到府，成為我的救命鐘。」她在家煮餸時，子女也有從旁幫手，又會寫卡給顧客，在疫情中令客人感受到一份親切感。

受疫情影響，Danielle有3年多未有來港，早前她帶同子女重回這個發迹地，一向瘦俏身材的她，身形變得豐腴飽滿，但十分精神及健康，此行為宣傳她的廚具外，又透露有新大計，將投資6位數，聯同馬來西亞的食品廠推出自家醬料，如參巴醬、沙茶醬、巴東牛仔醬等，預計今年內推出。