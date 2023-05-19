本日日本：米芝蓮二星餐廳大廚炮製「和味」漢堡

有「紐約最好吃漢堡」之稱的Shake Shack自從進軍日本後，大受當地人歡迎，在日本東京、大阪、京都都有分店，更即將與米芝蓮二星法式餐廳La Cime的主廚高田祐介聯名，打造限定口味漢堡La Cime Shack及奶昔Mix Juice Shake。先講漢堡，以100％冇激素安格斯牛肉製成的多汁漢堡扒，搭配日式食材京都三大漬物千枚漬、蕪菁及柚子，並以日本生菜取代平常使用的青瓜或番茄片，當然不少得入口即融的香濃芝士，主廚更以蝦米、唐辛子等香料烹調出特製醬汁，口感超豐富，滋味升級。至於奶昔的靈感來自La Cime的餐後法式小點，以香蕉、橙、桃、蘋果、菠蘿等水果與Shake Shack招牌的雲呢拿軟香乳凍（Frozen Custard）一起打成奶昔，清爽果香令人精神一振。要留意兩款食品只於5月27日在東京的「外苑いちょう並木店」及5月28日在大阪「梅田阪神店」發售，各一日限定，首100名顧客更可獲得聯乘Tote Bag作留念，想試就要把握機會了！