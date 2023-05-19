BMW M2及M3 Touring　孖住抵港

寶馬(BMW)全新M系高性能之作 ─ M2 及 M3 Touring 抵港登場，即日起至星期日在啟德郵輪碼頭率先和車迷見面。

當中M2雙門跑車屬全新第二代車型，而M3 Touring更是BMW M家族的首位旅行車成員，後者早前更以7分35秒創下紐布寧北環賽道最快旅行車圈速紀錄。兩者均搭載代號S58、最高轉速可達7,200 rpm紅區範圍的3.0L直六M TwinPower Turbo雙渦輪增壓引擎。採用經典後驅設定的M2，最大馬力及扭力分別達460hp和550Nm，備有自動波及六速棍波兩種選擇。至於M3 Touring則配備了M xDrive智能四驅系統，坐擁510hp及650Nm的最大馬力及扭力。並提供4WD、4WD Sport及2WD三種模式隨時按路面情況及需要而作選擇，換來全天候四驅或貼近後輪驅動的駕駛樂趣。

另外，大會還為車迷安排了大型的「BMW ///MPLIFY YOUR PASSION」 活動，讓車迷來到睇新車之餘，兼可體驗一系列BMW M主題活動。除了可破天荒親身坐上最新M系高性能座駕，還特意邀請來自台灣AAI專業賽車團隊及其職業賽車手，包括台灣世界級著名賽車手陳俊杉、台灣新晉冠軍級車手陳映瑜、香港賽車運動員唐偉楓等的駕駛指導及分享，挑戰特別設置的障礙賽道，零距離體驗競逐性能。現場亦設一系列賽車競賽與車手訓練相關體驗、兒童極速賽道及各項精彩活動，讓大小車迷盡情投入M系狂熱。

BMW ///MPLIFY YOUR PASSION 活動

日期：5月20至21日 (星期六及日)

時間： 上午11時至下午8時

地點：啟德郵輪碼頭 - 地下 A 區大堂