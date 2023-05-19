蔡思貝玩轉英國　朝聖足球勝地溫布萊球場

蔡思貝主持的無綫旅遊節目《貝遊英倫》明晚（20日）首播，而英格蘭足總盃將於6月3日舉行，曼城及曼聯將會角逐冠軍榮耀，她在大戰前夕遊勻曼徹斯特及倫敦，感受當地的足球狂熱，而myTV SUPER將會直播英格蘭足總盃決賽。

首集蔡思貝朝聖足球勝地溫布萊球場，遊覽團費用24鎊（約223港元）一位，行程包括參觀球員更衣室、戰術講解室、球員通道和坐上觀眾席飽覽整個球場。之後她到附近的大型商場London Designer Outlet購物，由於場內有多達70個大型品牌，絕對滿足購物欲！另外，蔡思貝到逾千年歷史的Borough Market享受美食，包括當地著名的生蠔和西班牙飯，又到一間All Pink餐廳打卡食日式Pancake，品嘗紫薯口味Pancake的她更食出一棚紫牙，十分有趣！最後一站，蔡思貝到雲集多國美食的Seven Dials Market，由於場內有全球首創的迴轉芝士吧，每逢周三可以25鎊（約240港元）的價錢食勻所有芝士，身為芝士控的她大開食戒，放滿成枱都是芝士，體驗芝士點辣醬的新食法。