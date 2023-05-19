林盛斌分享心血管栓塞經歷　何廣沛疑有睡眠窒息症

myTV SUPER原創醫學類節目《醫度講》明天（20日）播出第5集，藝人林盛斌（Bob）分享「通波仔」經歷，他說幾年前胸口痛和呼吸不順暢，但未有理會，直到有一晚，突然連續四、五次呼吸困難，不單心臟不適，就連牙骹、背脊及頸部都疼痛，醫生檢查後發現有兩條血管九成堵塞，另有一條血管完全堵塞，並當場警告Bob：「情況危險，我唔會俾你走，你仲未死已經好勁。」隨後他聯絡醫生朋友，立即進行「通波仔」手術。Bob說有反思生活習慣不健康，例如一日五餐、愛吃垃圾食物、作息不規律，零運動及工作安排太密，現在他開始稍有節制：「做唔到完全唔食煎炸嘢，但盡量食少啲。」又說會把星期日留作休息時間，會常去焗桑拿：「對血液循環有好處，仲可以緩解壓力。」

至於藝人何廣沛在第4集中分享疑似患有睡眠窒息症的經歷，他自言是公司內部的「睡覺KOL」，常被同事拍下睡覺的相片，他覺得渴睡及易疲勞可能是不健康的信號。節目中專業醫生指出，睡眠窒息症可以由MBI、打鼻鼾、睡覺途中是否呼吸中斷等多項指標進行判斷。

何廣沛說長期有打鼻鼾問題，曾下載睡眠APP，翌日聽到錄音也覺得恐怖，鼻鼾音量70分，而他暫無枕邊人，只能略過睡眠時有否呼吸中斷現象的指標。

另外，藝人黃庭鋒在節目中被胡一諾醫生使用「受控衰減參數」技術專業檢查後，發現他患有輕度脂肪肝，營養師李澄琳說：「不要因為健身增肌，就攝入過多脂肪，反而會對肝造成負擔，影響身體健康。」