王梓軒孖荷里活演員挑戰吊環　玩到甩皮自認「渣」

歌手王梓軒早前飛到美國洛杉磯接受好朋友Elena Sanchez特訓，對方也是荷里活演員兼特技演員，參與過不少大片演出。兩人識於微時，同一間美國大學畢業，梓軒說：「我呢兩年有喺嗰邊簽經理人公司，都密謀一啲新project，例如電影同電視劇，所以想向佢取吓經，我哋傾傾吓，佢就話：『不如出嚟訓練吓！』佢身手好掂，以前係體操高手，咁我哋喺LA開始咗呢個挑戰，又一齊拍吓嘢。」

Elena提議梓軒到當地肌肉沙灘訓練，梓軒形容該沙灘是一個地獄訓練場，需要大量的體能及身手敏捷才可以完成挑戰，他說：「佢Send畀我睇，我都覺得正，又多嘢玩，佢畀個吊環我睇，我睇到啲人都好輕鬆，點知自己一落場，個吊環係冇嘢保護隻手，我哋對手只可以用人哋爬山啲粉末塗上去保護，玩開嗰啲人嘅手皮好粗，嗰次自己都玩到甩皮，當然吊環亦都有力度嘅考驗，又要有技巧，見到啲人吊吓吊吓，打晒觔斗，我都以為自己做開運動可以應付，但原來唔得，順利過到關已經好好，我喺個過程之中又學識一啲新技巧，認識到新朋友，喺現場長期都有一啲好熟練玩吊環嘅人，互相較量，佢哋見到我咁渣都冇嫌棄，仲好有耐性，唔介意畀我喺度玩、慢慢試，佢哋畀咗好多貼士我，Elena有教我其他人都有輔助，所以最後10個環吊到6個環。」

梓軒表示學海無涯，會不停學習增值自己，他除了幕前演技、動作技巧、劇本、製作，各樣都加倍努力學習，希望將來的作品用得上場。