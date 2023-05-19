瑜伽女教練 技巧特別掂

家陣好多人鍾意做瑜伽運動，希望藉此促進健康，達到收身減肥嘅效果。資深AV達人神仙乙就話，日本AV界有唔少熱愛瑜伽嘅女優，佢哋唔止身材弗到爆，床上技巧仲特別靈活有力添！

姣嗒人夫

內容：喺SOD出品嘅《美麗的瑜伽教練派綠帽》入面，青木桃飾演嘅瑜伽教練，某日上門去到一個家庭，準備教授一名孕婦同佢嘅老公大文做瑜伽，殊不知呢位好色教練見到人夫有幾分俊朗，不禁慾火飆升，加上見到對方眼甘甘，似乎對自己有意思，居然有意無意咁挑逗對方！之後，青木桃叫孕婦入房好好休息，並趁呢個機會勾引大文喺瑜伽墊上激戰！其實大文因老婆懷孕，已經餓咗好耐，所以畀青木桃一勾引就獸性大發，一於同佢死過！

因利乘便

內容：由KANBI推出嘅《神乳瑜珈教練F奶桃尻人妻》，講述結咗婚兼有細路嘅長谷川愛，好熱愛瑜伽教練呢份工，但原因唔係因為錢，而係愛妹可以因利乘便，趁教瑜伽嘅機會勾引啲單身男人！由於愛妹又靚又好身材，嗒仔可以話係手到拿來！有時一個都唔夠，仲要一次過勾引兩個男人大玩3P添！

上堂有着數

內容：由PLANET PLUS出品嘅《巨乳瑜珈教練招攬學生參加特殊課程》，講述女主角今藤霧子發覺近期嘅瑜伽熱潮有減退迹象，開班收生情況唔多理想，再唔諗辦法救亡，隨時收入清零！轉個頭，霧子已經諗到寓工作於娛樂呢一招，開設一對一瑜伽班，每次只教授一位男學員，而喺授課過程，不時將心口對大包貼住對方係咁磨，搞到課堂氣氛火辣辣，之後佢仲毫不羞怯咁幫對方剝衫，實行喺瑜伽墊上瘋狂「互動」。上堂之餘可以上埋床咁着數，梗係愈來愈多人畀錢報名啦！

簡評：要令床戰嘅快感得到提升，除咗男方要有氣有力，女方筋骨夠唔夠柔軟亦相當重要，如果可以好似今日為大家介紹嘅「瑜伽教練」咁正，就最好不過！3部作品中，本仙最鍾意《美麗的瑜伽教練派綠帽》，一來女主角青木桃嘅賣相吸引，體態纖巧，仲可以做出好多高難度動作，加埋偷嗒人夫嘅劇情，令作品睇落好有戲味！