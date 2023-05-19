王菀之沉浸式音樂會　與觀眾零距離獻唱

歌手王菀之（Ivana）昨晚為其一連6場粉紅畫布藝術展音樂會揭幕，不單是觀眾第一次感受這種沉浸式藝術演出，非常特別，有擴大版的標籤藝術展示，樓下鏡的裝置藝術，可以把每一位觀眾幻化為神奇俠及不造型，透過反映另一個不為你知的你，由AI技術識別出來的你，從而希望帶引觀眾思考。

場內展示很多Ivana的畫作及影像 ，「肥波兔」畫作，更以動畫展現，非常可愛生動，讓歌迷拍照打卡不停，觀眾於展覽會場上，亦可以飲咖啡、飲啤酒，及嘗試薰衣草及玫瑰花cocktail，非常自由及CHILL。Ivana的演出分作上下兩部份，每次演出，大會都會有廣播召集觀眾進入black box ，第一部份她以感恩文化為題，她與觀眾幾乎是零矩離地獻唱，加上現場光影藝術及超級靚音響，每粒音都震入觀眾毛囊震撼非常。由其自彈自唱兩首英文歌時，大家圍着她，幾乎是坐於她身邊聽着她彈唱，以這表演形式及出現，應該是史無前例。

第二部份她繼續提示大家標籤文化對人生活影響及意義，邊唱邊跟現場觀眾一同共舞，走從人群之中，望住歌迷巡迴游走地唱，熱鬧非常，她更拿着手功啤上台邊飲邊唱，又同觀眾乾杯，台上，她有時叫歌迷坐係地下、又搞笑叫大家可以合上眼「睇」這騷：「呢個音響唔係講玩笑，我希望大家好放鬆狀態咁去欣賞，好少有音樂會會聽到這個咁正音響。」昨晚她第一套演出服裝，上面畫滿肥波兔及花花的白裙，更是她親手畫上去，單是畫這條裙就畫了兩個鐘，觀眾都大叫：「好靚呀！」演出時她除去銀色大外衣時，搞笑說：「除咗件羽絨，其實入面都重係羽絨。」但有觀眾就話：「好瘦呀你。」Ivana笑道：「聽到呀，有人話好瘦，有人話喂瘦咗，哈哈OK啦。」

一向對陌生人怕醜的Ivana，演出過後說：「其實我係好怕醜，咁近對住觀眾都係第一次，我以為我會好緊張，但又冇喎，加埋個場燈、聲、設計等等都係好有形，所以好開心，演出中令我諗返起初出道之前，唱創人嗰陣，都係周圍咁去分享自己音樂，個時同觀眾距離都係好近，個種親密感覺好好。我想同觀眾講，希望佢哋多啲時間去欣賞下成個會場的展示，因為掛住聽我唱歌，掛住係枱邊罷位，都唔夠時間去睇我啲肥波兔畫同動畫，我唱完之後，佢哋可以繼續留係到慢慢欣賞。」