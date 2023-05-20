【是日通勝】

農曆四月初二

癸卯年 丁巳月 戊寅日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：取魚、建屋、結網

忌：祭祀、動土、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：6、17、22

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：保持樂觀，面帶笑容，人緣運會直線上升！

金牛座：健康運最強，保持心境平和，身體會更好！

雙子座：勉強無幸福，處理感情問題應該忠於自己。

巨蟹座：運勢低迷也不應該心灰意冷，希望在明天！

獅子座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

處女座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

天秤座：幸運指數第一位，為事業打拚易獲好成績。

天蠍座：交友一定要小心，品行差者最好避之則吉！

人馬座：做適量運動對身心都有益，今天勿再偷懶。

山羊座：凡事要向好的方面想，毋須跟別人作比較。

水瓶座：得到好運氣加持，讓自己做些感興趣的事。

雙魚座：整體運勢向好，不妨給自己訂立奮鬥目標！

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 心情好

（跌）猴 煩惱多

鼠：忙碌過後不妨好好休息，健康最重要。

牛：財運欠佳，投資要審慎，提防假消息。

虎：心態樂觀，面對突發事故仍保持冷靜。

兔：神采飛揚，獲財神相助，吸金能力強。

龍：傳來不利消息，毋須介懷，以免上當。

蛇：運勢差，一不小心就會說錯話得罪人。

馬：時來運到，易有意想不到的美事發生。

羊：情緒處於緊張狀態，易為小事感不安。

猴：是日沖煞，被煩惱纏擾，無奈又無助。

雞：事業運不錯，求職者易找到理想工作。

狗：好運相伴，貴人助力強，謀事零阻滯。

豬：心情靚，與親友多聯繫，可獲幸福感。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

最大機會去完旅行即分手的星座

處女座：

雖然有很好的配合能力，但對太多事情不滿，例如旅行地點不能太不衞生，蛇蟲鼠蟻一定不可以有，又不喜歡流汗，經常要保持個人清潔，但去旅行又豈能盡善盡美？如果伴侶不夠細心，安排旅程時稍有不足，回來之後或會心裏怕怕，不想再有下次。

天蠍座：

不擅長表達的天蠍座，不喜歡某些安排或東西時，不會直接表達，只是以黑面的方式來告訴你，可能放假就是做自己，不去取悅任何人，但作為他的旅伴，也是頗難受的，如果大家沒有溝通好，整個旅程可能不開心的時間比開心的多。

水瓶座：

最怕被別人管制的水瓶座，在旅行那幾天都可以配合別人，但並不是長時間的事，或者中段需要一些私人空間，只可惜並不是每個人都能夠明白需要空間是甚麼一回事，如果旅伴是很依賴的一個人，相信會懷疑自己是否不夠好，所以一定要好明白水瓶座的個性跟常人是有點不同，否則會因了解而分開。

白羊座：

有着火箭般的速度，對於每個旅遊細節都不太在意，如果旅伴不能夠忍受這些快節奏及粗糙的話，都是一件頗痛苦的。不喜歡等待的白羊座，如果時時刻刻都在催促旅伴快手快腳，相信另一半因為不能享受假期兼要趕頭趕命，中途已經很想退出了。