娛圈單打︱日本藝壇妖風多　性侵醜聞陸續來

日本藝能界近期可謂進入多事之秋，神劇《半澤直樹2》男星、「大和田」香川照之堂細佬市川猿之助，驚爆在東京寓所偕年邁父母自殺，兩老慘死，市川獲救，現場檢獲遺書。有指他尋死，與同日被日媒揭發涉及性騷擾及職場濫權的醜聞有關。堂大佬去年才衰同一瓣嘢，現在又到堂細佬出事，除了希望兩位老人家安息，藝能界妖風大盛，實在教人搖頭嘆息。

香川照之性騷擾的是陪酒女，濫權對象也是女性，反映日本女性地位低落，父權唯我獨尊的現實。惟今次市川猿之助涉及的性騷擾，受害者都是男性，部分人遭市川摸下體。日本始終是父權保守社會，若說「大和田」對女性不尊重，在某些日本男人心中可能覺得情有可原；則市川好男色，肯定比好女色更不為大眾所接受。

至於盛產男團偶像的尊尼事務所，自去年有男星挺身而出指控已故創辦人喜多川「搞細路」，半逼半誘旗下少男藝人陪睡以至性交後，堪稱一石激起千重浪。現任社長藤島Julie景子就此拍片致歉，卻被指避重就輕，沒有深刻反省。其中兩名受害男星甚至現身國會聽證會作供，事件肯定有排發酵。

職場濫權和性侵絕對不能接受，涉及刑事更應接受法律制裁。但理想很豐滿，現實很骨感。別說一般職場長期存在「以色換權」的歪風，娛樂圈更是普遍，由「鮑鮑換包包」，到陪睡老闆上位，均是一直以來存在的「潛規則」。

當荷里活也是如此，以致一度掀起波瀾壯闊的「#MeToo」風潮，便可知「潛規則」全世界通行，撥亂反正談何容易。