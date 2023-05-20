東方日報C1：Lokman阿Dee食店爆金錢糾紛　疑拖欠食材費

組合ERROR成員阿Dee上月底聯同MIRROR隊長Lokman及隊員Alton開設餐廳，開張以來成為粉絲新打卡熱點，可謂財源滾滾，惟近日卻有爆料指餐廳涉嫌「拖數」，當中涉及6位數字的食材費用；不過阿Dee似未受是非影響，日前為新片開工時全程投入，表現專業！

男子組合MIRROR與ERROR出道以來人氣強勁，深受粉絲喜愛，曝光頻頻的他們亦開始挾名氣踩過界做老闆，業務遍布時裝、飲食及運動界，如姜濤、Anson Lo、Ian、Tiger、Frankie及Jer分別投資自家品牌服飾、Anson Kong除了時裝外，還開串燒店、拉麵店及日式甜品店，又開舞蹈室及成立工作室，成為隊中「業務王」。而MIRROR亦孖住ERROR成員於生意上來個Crossover，如本身投資健身室的Stanley，就孖肥仔合辦舞蹈學校，可謂百花齊放，有錢齊齊搵！

不過，Lokman、Alton及阿Dee合資7位數字於旺角開設的泰國菜餐廳卻惹來是非！該餐廳上月底開張，當日吸引大批粉絲前來朝聖，由於價錢大眾化兼且挾明星效應，客似雲來，座無虛設，難怪當日幾位股東誇口表示望半年回本，相信3人在擁有大批粉絲情況下，必能輕鬆達標。惟近日有讀者爆料指該餐廳涉嫌「拖數」，更指有人不找數之餘反而報警，有惡人先告狀之嫌。

三子：已交律師處理

爆料者指本月16日有食物供應商職員到該餐廳，收取凍肉及蔬菜費用，惟當時餐廳負責人以欠資金為由，僅開數張幾千元銀碼的支票，供應商見狀即指銀碼不對，並要求餐廳負責人付清所有款項，期間雙方爭持不下，最終負責人向食物供應商聲稱要報案，及揚言考慮採取法律行動，要求食物供應商人員離開。爆料者續指該餐廳除了Lokman、Alton及阿Dee外，還有幾位合夥人，當中有合夥人同時投資另一間位於上環的火鍋店，兩店均幫襯同一食物供應商，惟兩店自3月份起已出現「拖數」情況：「3月拖到4月，4月又話要5月，兩間店筆數大約16萬港元，到依家都冇找清條數，加上唔覺佢哋生意唔好，叫佢哋找數，又唔係咁友善，試過喺3月時彈咗張6千蚊嘅支票，拖到依家仲未找清，所以供應商已經唔再提供食物畀兩間餐廳。」本報昨日就此事聯絡餐廳負責人，惟截稿前尚未聯絡上。而作為股東的三子昨晚回應表示：「唔係屬實，已交律師處理。」

如常拍戲跪隊友

雖然餐廳惹是非，但阿Dee心情似未受影響，日前聯同隊友保錡、肥仔及193為新片《陰目偵信》開工，吸引大批粉絲圍觀，同場還有文青女神譚旻萱及郭思。當日拍了多個場口，先有阿Dee跪地向3子道歉，亦有他們一字排開有型行貓步。現場所見，貴為「過億票房男星」的阿Dee，未獲劇組特別優待，拍攝跪地一幕前，即使其他演員未埋位，他已一早跪在地上等待，表現專業，不過期間他因流鼻涕令肥仔等人忍不住大笑而慘食NG，場面搞笑。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：