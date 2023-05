歌手關楚耀(Kelvin)最近喺熱播劇集《一舞傾城》中做富二代,入型入格,劇中佢同前港姐陳星妤有感情線,現實中佢就同網紅空姐女友Joann拍拖6年,雖然佢哋拍拖係公開嘅秘密,但一直都未有晒出合照,估唔到佢哋第一張合照就係Kelvin求婚成功!

Kelvin以99支紅玫瑰加上大量其他氣球、花束去營造一個粉紅海,成功冧得女友答應下嫁,佢仲好有feel咁寫道:「最後,她嫁給了愛情💕我也娶了愛情💞She said YES 💍!! and it’s forever 🪐❤️」恭喜晒!