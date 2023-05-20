520甜蜜約會　V與Jennie示範情侶穿搭

Jennie與V的戀情傳聞夢幻浪漫，在520這一天不妨看看他們各自在社交媒體上分享的時尚穿搭，也可以成為情侶穿搭的服裝單品。（互聯網）

近日鬧得沸沸揚揚的傳聞莫過於BLACKPINK成員Jennie與BTS成員V（金泰亨）在塞納河畔牽手漫遊，身後跟着雙方的經紀人。兩位都是韓流界的頂級明星偶像，除了在音樂跳舞上有着出色的表現，他們的穿搭也是潮流指標，不少基礎款式能夠成為大家的參考。這次就為大家盤點這兩位的夏日穿搭，為520日增添甜蜜色彩。

襯衫散發夏日風情

襯衫有種斯文氣質感，情侶一齊穿出去進行浪漫的老派約會一定超有氛圍。近期流行的長款恤衫若不搭配飾品亂穿就會顯得太過懶散，大家可以學習V和Jennie的長款恤衫穿法，在中間加一條腰帶塑造腰線，兩位都不約而同選擇了條紋襯衫，看起來斯文十足。還有除情侶穿法之外，V也喜愛穿上夏威夷衫，帶來濃厚的度假風情。而Jennie則是Show出自己的完美腰身，選擇了短款的白色恤衫。

印花T恤簡約率性

白色T恤是大家夏日的必備單品，也是最容易成為情侶穿搭的單品之一。但要如何穿才顯得簡約美，而不是像是隨便亂穿一件出門，就需要特別的技巧。大家可以選擇有特別印花的Logo Tee，下身隨意搭配褲子或裙子就很好看。或者學V同Jennie穿素色Tee，在剪裁選擇上花多點工夫。V的白T恤手袖邊捲起製造設計感，而Jennie則是選擇圓領短身剪裁的露腰白T恤，情侶這樣穿一定十分有型。