大熱「333飲食法」　速瘦迎Summer

盛夏將至，又是短褲和小背心出動的時候！不過冬天這幾個月難免因吃多了而長肉，如何把握短短的時間減肥，以最佳身形示人？不妨效法有「韓版Adele」之稱的韓國女星李遐怡（LEE HI）的「333飲食法」！她出道時因圓潤身材惹負評，後來自創這個飲食法，不用捱餓並成功減磅，打造出V面及纖腰。「333飲食法」是否真的可行？人人都適合嗎？今次請來Nutri Life營養顧問中心註冊營養師謝詠瑩（Gloria）為大家詳細講解。

減磅依足3個「3」字

現年27歲的李遐怡2011年在韓國選秀節目《K-Pop Star》以15歲之齡奪得亞軍，後來簽約YG娛樂成為BIG BANG、2NE1的師妹。她剛出道時是一名「肉肉女」，肥胖身形受到不少批評，亦限制了發展路向。後來的起心肝減肥，終由清新女孩蛻變成性感型女，Baby Fat消失不見，可以盡騷大好身材。談起減肥的「血淚史」，LEE HI曾透露自己體重較易反彈，「333飲食法」有效令她Keep住好身形。

「333飲食法」3大重點

1. 早上起床喝3杯飲料

起床後先喝1杯水，然後再喝一杯維他命C水溶性發泡錠，最後來一杯美式咖啡。

2. 一天吃足3餐

絕不捱餓，選擇一些高纖、高蛋白的原形食物。

3. 每餐相隔3小時

例如於早上10時食早餐，午餐於下午1時進食，而晚餐則需於4時完成，一日3餐必須在6小時內完成。

營養師有Say

Gloria表示這個飲食法對減肥有一定的作用，起床先飲3杯飲料能夠補充水分，幫助排走廢物和毒素。她說：「身體燃燒脂肪時需要水分，所以飲足夠水有助維持新陳代謝，而且亦有助皮膚保持滋潤水嫩。維他命C則有助保持身體的骨膠原，令皮膚有彈性及美白淡斑。美式咖啡有助提神醒腦，更能去水腫。而且飲用3杯水，會感覺飽些，正餐亦因而食少些。」一日食足3餐，Gloria認為可令身體更有效率吸收營養，而且不會因為空腹時間過長，太肚餓而令下一餐進食過量，從而控制熱量吸收。

高纖高蛋白質的原型食物可令飽肚感更為持久，有助控制食欲。至於每餐相隔3小時，Gloria表示這樣感覺不會太肚餓，容易控制每一餐食用的分量，減少全日熱量吸收。「缺點是全日食物在6小時之內進食，其餘18小時有可能會很肚餓，難以堅持下去，有些人會忍不住進食，減肥計劃因而告吹。」

Gloria表示有研究指出只要全日控制熱量，在短時間內進食（如6至8小時內）跟24小時任何時間進食比較，減體重和減脂肪的效率近乎一樣，所以大家可以根據自己生活習慣去調節飲食時間以持久，重點是要控制每天的熱量和營養吸收。這個飲食法基本上可長期進行，至於大約可減重幾多，Gloria表示要視乎全日進食的熱量，以及不同體重、身高、年齡也有不同的速度。如果每日進食的分量比身體所需要的熱量少500kcal，一星期便可以減去1磅。Gloria續指：「大部分人都適合這個方法，特別適合需要戒掉晚上食消夜或零食的人士，因為限制了飲食時間。不過關注血糖人士、長時間工作及從事體力勞動的人士就不適合了，因為空腹時間太長，容易血糖太低引致暈眩。」

食物種類多元化

「333飲食法」沒限制食物的種類及實質分量，如進食的主要是高熱量、高脂肪或高糖食物，便難以達致減重效果。因此，Gloria建議大家進行相關飲食時，食物選擇要多元化，才能確保營養均衡。澱粉質方面，可以選擇低升糖指數的番薯、日本南瓜、粉絲、意粉、通粉、燕麥、全麥包、糙米等。尤其是含有豐富纖維的番薯，可預防便秘，同時有助降膽固醇。而燕麥、全麥包、糙米等含豐富纖維的複合碳水化合物更可令飽肚感較持久，從而控制食欲，並穩定血糖水平，豐富維他命B雜更可幫助新陳代謝，從而燃燒脂肪。

宜選天然食物

「不過香港人多出街食飯，大部分難免是精緻澱粉質，例如米粉、白飯。控制食用分量及在每一餐加入足夠蛋白質及纖維，包括肉類、海鮮、蔬菜如菜心芥蘭，都有助降低該餐的升糖指數。」肉類方面宜選擇天然食物，減少加工食物例如魚蛋、火腿、腸仔。每星期至少進食兩次含有奧米茄三脂肪酸的魚類，例如三文魚、鯖魚、沙甸魚等，滋潤皮膚而且有助控制血脂，維持心臟健康。此外亦不可缺少高鐵質食物，幫助身體製造紅血球，令皮膚及面色紅潤，維持活力、工作能力和專注力；牛肉、羊肉、蠔及蜆都是鐵質豐富的食物。蔬菜方面，可以選擇一份綠葉菜加一份其他顏色的菜，以攝取不同抗氧化營養素，幫助皮膚年輕有彈性。

配合運動事半功倍

嚴格飲食管理固然重要，亦需要勤力做運動健身，才可達到理想效果。Gloria認為減肥靠7成飲食，3成運動，首選帶氧運動，能有效燃燒脂肪，令脂肪比率下降，例如快步行、跑步、踩單車、Tabata、跳舞、太空漫步機等。同時可進行重量訓練，令肌肉結實緊緻，線條優美，針對個人想修身的部位，例如大腿、小腿、小腹、背部肌肉、手臂等，弓箭步、舉啞鈴、平板支撐等都是不錯的選擇。

2天餐單推介

想試試「333飲食法」又不懂得如何搭配食物，不妨參考Gloria推介的2天餐單，瘦身同時吃得有營！

Day 1（約1,400kcal）

早餐

1杯豆漿、1個番薯 、1杯乳酪 、1個奇異果

午餐

10件壽司（蝦、帆立貝、赤貝、三文魚）、1小碟枝豆

下午茶

1個蘋果

晚餐

1碗通粉、2個番茄、12隻蝦、1條翠玉瓜、雞湯

Day 2（約1,400kcal）

早餐

1杯脫脂奶、6湯匙麥皮、1隻香蕉、無糖可可

午餐

1碗雞肉、豬膶、韭菜、芽菜、冬菇雲南米線（清湯或番茄湯或糊辣）

下午茶

1個蘋果

晚餐

1包泰國粉絲、8隻帶子、雞湯或鰹魚湯浸娃娃菜（1棵）