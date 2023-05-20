Nel Nel社交網疑遭利用　家人授權羅霖監管

圈中著名形象指導張學潤（Nel Nel）前日（18日）於內地離世，終年59歲。惟Nel Nel離世後，網上出現不同傳言，亦有人拍片抄熱度，Nel Nel好友羅霖今日（20日）代表Nel Nel公司所屬的團隊及其家人發出5點聲明如下：

1.Nel Nel抖音帳號，永久性將收入佣金全額作為慈善用途。（不會扣除任何運營成本）

2.所有運營人員，將以義工形式無償服務此帳號。

3.家人及團隊全權委託羅霖小姐，做為唯一代表處理捐款事宜，並監管款項。

4.歡迎藝人朋友，社會人士，義賣助力，共襄善舉。

5.帳號佣金收款方，直接改為指定慈善機構。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626