羅霖澄清張學潤非財困　家人將遺產捐出作慈善

圈中著名形象指導張學潤（Nel Nel）前日（18日）於內地深圳家中離世，終年59歲，其生前好友羅霖今（20日）於銅鑼灣出席活動，她指出活動前一小時收到Nel Nel家人電話，希望澄清有關財困的傳聞，她謂：「佢哋想澄清番，覺得好委屈，Nel Nel唔係財困，我同佢係同公司，知道佢同公司嘅戶口度有六位數字，計番佣之後，佢家人會全數捐去做慈善。同埋佢屋企人睇咗一啲有關視頻，話Nel Nel財困燒炭，佢哋希望唔好再咁傳落去，希望相關視頻可以下架。」

除此之外，之前亦有指Nel Nel因工作被走數，所以陷入財困，對此，羅霖則表示：「疫情前我唔清楚，但近年我同佢係同一間公司做，就一定無走數嘅情況。」羅霖還透露Nel Nel在疫情前已有抑鬱症，17日晚上她跟對方吃飯時，已覺得對方情緒低落，她謂：「當時我仲諗可能啱啱做完6小時直播，所以有啲攰。」

至於喪禮安排，羅霖指Nel Nel家人正於深圳處理中，暫只知一切會從簡，遺體會否先運回香港，抑或在內地火化後才運回港，暫時都未有定案。對於好友突然離世，羅霖當然很難過，受訪時一度哽咽，並且要背向傳媒冷靜一下，才能繼續訪問，十分傷心。