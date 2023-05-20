籃迷當入手！Gadget展球魂

NBA去到最後直路，東西岸四強誔生，籃球迷睇得不亦樂乎！而相關Gadget亦湊熱鬧乘勢推出，將籃球熱由球場內帶到球場外！

復古機殼

CASETiFY最近與NBA展開第三度聯乘合作，靈感源自NBA球隊球衣「Hardwood Classics」的復古配色和設計，涵蓋強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼、透明手機殼和Bounce極強防摔手機殼，球迷可按所支持球隊選擇心儀圖案。另外，上次備受注目的限量版黑色荔枝皮籃球造型手機殼將再度回歸，專為iPhone 14系列而設，模仿真實的籃球皮革外觀和手感，並特別加入Larry O'Brien冠軍獎盃盪金花紋的設計，別具紀念價值。除手機保護殼外，是次聯乘產品還包括 MacBook和iPad保護套、AirPods和AirPods Pro保護殼及MagSafe無線充電器等配件。

強隊充電

這款3合1無線充電器由NBA 官方推出，專為波士頓塞爾特人球迷而設，黑色底色配以球隊標誌性綠色，並在充電位加入大大個隊徽，相當醒目。兼容iPhone、 Apple Watch及AirPods同時充電，同期另有洛杉磯湖人、芝加哥公牛、金州勇士等款式，全部於NBA Store官網發售。

極速打氣

打籃球最怕嗰波唔夠氣，偏偏人手充氣又累又費時。小米前兩年首次推出自家打氣機，日前再推出米家打氣機2，大幅升級了內部結構，令充氣速度提升 25%。提供多個打氣模式，例如自由模式、自行車模式、電單車模式、電動滑板車模式及球類模式，限定氣壓範圍就能避免充氣過量。預載2,000mAh鋰電池，配備照明燈，方便打完夜波回家照明。