2月已求婚成功　關楚耀自爆家中有新成員

歌手關楚耀（Kelvin）於「520」日子宣布與拍拖6年的網紅空姐女友Joann求婚成功，他現身無綫新劇《一舞傾城》宣傳時心情大靚，更獲同劇演員送上祝福。Kelvin透露求婚已籌備了一段時間，並於今年2月趁泰國旅行，在當地朋友協助下在酒店求婚成功：「我放咗好多心機，最緊要老婆開心，Happy wife、Happy Life。」更指現時是人生新開始，坦言往日工作為屋企，現時家中添了新成員，問到是否包括小朋友？Kelvin聞言否認道：「係妹妹上月生咗小朋友，屋企真係多咗新成員，我就做咗舅父，我原先諗住結婚先，過1、2年二人世界先有造人計劃，但見到妹妹個小朋友，我都想快些了，但都係順其自然。（求婚幾個月先公布好口密！）其實好多身邊朋友都知道，只係太太想喺特別日子宣布。」

談到婚禮細節，Kelvin表示有意旅行結婚簡單完成婚事，婚後夫婦二人將在港生活，問到老婆是否不用工作？他笑說：「梗係唔係，佢做網店比我仲勤力，所以我要更上進。」而Kelvin更透露拍攝《一》劇前因百厭騎越野單車跌斷手腳，手術後連行路也有困難，欲放棄之際有未婚妻從旁鼓勵：「佢話有咁好機會、咁好角色，跛住都要上去啦！所以最後我都有做到，當時仲要隔離一個月，拍攝期間幕前幕後都好照顧我。（你之前送20萬現金畀老婆，現實同角色一樣鍾意派錢！）唔係嘅，嗰20萬係同老婆夾份做生意嘅資金嚟嘅。」