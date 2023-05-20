街市商場內的貨櫃小食街

小時候過時過節總會一大班同齡的友人一起「掃街」，說的是到街邊小食流動檔攤吃個夠，隨住社會進步，街頭流動檔攤愈來愈少，想回味一下這種兒時回憶，可以穿梭港九新界的特色小食街尋味，最近麗閣街市及商場翻新，主題裝潢成特色小食街，讓大家可以一次過品嘗到多款小店美食。

街市以工業風主主題，配合塗鴉及堆疊的貨櫃，交織出型格富味道的美食廣場，最近進駐的小食店種類各有不同，包括中日台港，還有年輕人最愛的茶飲店。

早年酸辣粉自四川傳入後便備受年輕人喜愛，尤其嗜辣好酸口味的巴絲打，更鍾愛到不行。小食街人氣小店之一的「燊輝酸辣粉」，主打正宗川味酸辣，最重要是有多款配料任揀，總能組合出啱心水的滋味。喜歡日式小食的，「阪神」就供應了招牌大阪燒、關西炒麵、風味薯條及鹽水豆腐等，可口又惹味。

另一人氣店「魚腩加」，單是名字以為是售買魚食品，原來是以魚湯作基底的車他麵店，用豬骨湯底都已經叫落本，小店用魚湯，可以話「奢侈」，仲要話無添加味精，加上有不少魚配料，好似魚片、魚腩、魚骨腩、魚頭等，鍾意食魚或車仔麵控又點可以錯過呢！

場內當然少不了近年開到成行成市的茶飲店，YOUTEA FOREVER有超多款式任君選擇，無論奶茶、水果茶、抹茶、冷泡茶、奶蓋或鮮奶等統統有得揀，加相賣相精美，打卡之餘，可以降溫消暑添！