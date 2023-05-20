林襄踩落旺角數百粉絲撐埸　出冧功晒廣東話

台灣樂天桃猿啦啦隊「Rakuten girls」超人氣成員林襄首度來港，出席旺角舉行的粉絲見面活動，吸引數百粉絲排隊，逼滿兩層樓，人氣超勁，最大福利是安排和粉絲在無阻隔下近距離接觸，相當好相與。而身穿低胸露腰短裙的她，雖然其頸鏈正遮住其事業線，加上面有粒粒，但無損粉絲喜愛。

林襄指廣東話非常難學，但仍展冧功，以廣東話表示：「大家好，我係林襄，我好鍾意香港，我用了一個月時間學。」又說是工作前已品嘗了雞蛋仔、燒賣及蝦餃等，笑言不怕食到肥，因為工作好多需要熱量。講到皮膚出現敏感引致的粒粒，她稱是工作太忙所致：「在台灣連續工作了十幾天，來香港兩天才能休息。」

談及大批粉絲到場，她也嚇一跳：「第一次來香港，想不到好多粉絲來支持，這兩天出去玩大家都認出我，甚至叫我名字，覺得好開心。（再來香港？）希望大家找我，賞口飯吃。（找香港男友學廣東話？）好呀，努力看看。（粉絲說要來求婚？）今天還沒有。」

講到男團ERROR成員肥仔（梁業）與193（郭嘉駿）爭她任MV女主角，肥仔更豪言要用重金打動她，林襄笑言工作要問公司，又說：「不認識ERROR自覺有點失禮，希望下次來港可以認識吓。」