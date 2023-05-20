姚子羚同楊明有咀戲　蔡潔夠硬淨：咪惹我！

藝人姚子羚與蔡潔今日（20日）現身無綫劇集《一舞傾城》宣傳，劇中動作連場的子羚，笑言同劇演員均上演愛情動作戲，故她惟有以動作戲取勝，問到她可有親熱戲？子羚說：「我最極限都係同楊明有場咀戲，另一場就係畀李嘉摸大髀，但佢好怕醜，要我捉住佢隻手教番佢，可能佢唔好意思。」

劇中既有差點被強暴及主動獻身戲份的蔡潔，表示事前有與劇組商量，盡量把角色呈現到極致程度，問到做主動是否演得較輕鬆？她說：「我會將心中嘅不甘放到角色中，劇中好多被動戲，大家以為我好欺負，但角色之後會有改變，同時我接嘅新角色都會硬淨啲，大家唔好惹我。」至於子羚就說：「主唔主動要睇對象係邊個，好似陳山聰就唔怕，因為佢熱情，經驗又豐富！」

陳星妤被關楚耀「破處」

同劇的陳星妤預告將播出為關楚耀「破處」親熱戲份，演技尚淺的她直言拍攝是尷尬非常，即使對手關楚耀不停着她放鬆，奈何要達到場口要求，加上要演出感覺，令她感壓力，最終硬食5、6 Take才收貨，星妤說：「演破處嗰一下真係好難，導演開始有講，話我眼眨3下好似破咗3次咁，要求我有啲Mood同自然啲，所以既要怕醜又有啲被迫咁。」

談到網民對其演繹好壞參半，星妤表示也有留意留言：「我會Cap低自己嘅演技，都知自己有啲位好造作，睇到都想打自己一鑊，可能因為跳拍關係，好多嘢我都係第一次，所以未掌握到，不過我又冇唔開心，其實網民都包容咗我好多，仲幾鍾意我同關楚耀呢對CP。」