方皓玟音樂會加入Catwalk元素　自肥邀Zpecial任嘉賓

歌手方皓玟一連兩場的《Katch Our Life方皓玟音樂會》昨晚(19日)在亞洲國際博覽館開鑼,一開場她和一眾舞者跳唱《Lady Copy》、《虛偽》、《TMD》及《Freedom》等多首快歌,炒熱全場氣氛。方皓玟特意找來香港時裝設計師Kit Wan再度合作,以Fashion Show的形式聯手呈現全新的舞台表演,展現大膽前衞的風格美學,相比前年的《LOST n FOUND》個唱,她想更純粹地將一直想做的表演模式帶給樂迷。她說:「今次音樂會會有很多新嘗試,包括舞蹈綵排、編曲,以及演唱一些從未唱過的歌,很具挑戰性,亦充滿新鮮感。加上有一個一直都很想做的構思,將於今次實現出來,我自己都十分期待。」

演繹歌曲《Freedom》時,方皓玟邀來音樂人JNYBeatz合唱,並即席帶領觀眾為演唱會導演Jack大唱生日歌,場面溫馨!JNYBeatz唱出自己的歌曲《你是我的Bae》後,突然邀請好友兼說唱歌手Delta T合唱《No More Words To Say》。之後方皓玟獻唱《還要去過生活》、《如果想我哭》、《分手總約在雨天》等歌曲,並和組合Zpecial合唱1重新編曲的《All We Have Is Now》。問到為何邀請Zpecial作嘉賓,方皓玟笑說:「我公司好多男同事都喜歡女團,我就係要同佢哋對抗,加上我又好喜歡Zpecial,所以『自肥』!」完騷時樂迷不願離場並狂呼encore,直言沒準備encore環節的方皓玟在盛情難卻下,和樂迷合唱《It's Not Your Fault》。