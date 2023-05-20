方皓玟音樂會加入Catwalk元素　自肥邀Zpecial任嘉賓

歌手方皓玟一連兩場的《Katch Our Life方皓玟音樂會》昨晚（19日）在亞洲國際博覽館開鑼，一開場她和一眾舞者跳唱《Lady Copy》、《虛偽》、《TMD》及《Freedom》等多首快歌，炒熱全場氣氛。方皓玟特意找來香港時裝設計師Kit Wan再度合作，以Fashion Show的形式聯手呈現全新的舞台表演，展現大膽前衞的風格美學，相比前年的《LOST n FOUND》個唱，她想更純粹地將一直想做的表演模式帶給樂迷。她說：「今次音樂會會有很多新嘗試，包括舞蹈綵排、編曲，以及演唱一些從未唱過的歌，很具挑戰性，亦充滿新鮮感。加上有一個一直都很想做的構思，將於今次實現出來，我自己都十分期待。」

演繹歌曲《Freedom》時，方皓玟邀來音樂人JNYBeatz合唱，並即席帶領觀眾為演唱會導演Jack大唱生日歌，場面溫馨！JNYBeatz唱出自己的歌曲《你是我的Bae》後，突然邀請好友兼說唱歌手Delta T合唱《No More Words To Say》。之後方皓玟獻唱《還要去過生活》、《如果想我哭》、《分手總約在雨天》等歌曲，並和組合Zpecial合唱1重新編曲的《All We Have Is Now》。問到為何邀請Zpecial作嘉賓，方皓玟笑說：「我公司好多男同事都喜歡女團，我就係要同佢哋對抗，加上我又好喜歡Zpecial，所以『自肥』！」完騷時樂迷不願離場並狂呼encore，直言沒準備encore環節的方皓玟在盛情難卻下，和樂迷合唱《It's Not Your Fault》。