【Zac玩Zac食】世界遺產保護區──藍山

澳洲新南威爾士州（New South Wales）精彩景點多不勝數，離開悉尼駕車約兩小時便可到達最著名的風景區藍山（Blue Mountains），可以探索蔚為奇觀的峽谷，觀賞令人難忘的岩層及侏羅紀雨林，或在恬靜村莊漫步。

藍山係世界遺產保護區，有很多野生動物，唔好以為藍山只係一座山谷，佢最特別之處就係共有16個小鎮，全部排列在一條線上，被稱為「Linear City」 。你亦都唔好以為藍山係藍色嘅，其實因為呢度有好多尤加利樹，樹葉表面嘅油一經蒸發，遠看就係一片霧藍色，所以天氣愈熱，陽光愈猛烈，睇起嚟就會愈藍啦！

藍山山脈公園有成2,000平方公里，山區周圍有很多怪石，中心係個河谷，以其高聳的砂岩山脊而聞名，這些山脊覆蓋着原始叢林，步行道環繞青翠山谷和崎嶇懸崖，美景教人為之陶醉。無論是籠罩在雲層當中，還是在艷陽下泛起金光，藍山一望無際的景色都會讓人嘆為觀止。藍山行山徑長超過140公里，提供適合不同人士的叢林步道，爬到谷底或沿着崎嶇的懸崖向上爬，讓自己沉醉於大自然壯麗的瀑布和景色當中。

關於藍山最有名的三姊妹石傳說有很多，大家上網就會搵到，呢度就唔多講。其實嚟到南山除咗遠足同埋去欣賞山谷風景之外，16個小鎮的風情亦都各有特色，其中魯拉村莊（Leura）就有好多別致嘅小店，嚟呢度悠閒咁逛逛，之後入間咖啡店食個午餐都非常舒服。

Profile：Zacky Sun

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