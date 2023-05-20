阿Mo靠上身搖擺控制外骨骼移動　每周沖多一次涼

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（20日）他發出第43封代禱信。

李盛林牧師感謝醫療團隊的設計和協助，經過三個月外在控制的外骨胳踏步行，在剛過去一星期，阿 Mo終於可以靠自己上身軀的搖擺來控制外骨胳的移動和步速。 由三月底開始，過去八個星期的腦機介面都只是針對手指的腦電波和活動；剛過去的一週已伸延至肘部腦電波及活動。感謝神讓研究團隊為阿Mo 設計了一件接收腦電波的肘部外肌肉上衣。而阿Mo的體能上亦有所進展，每週沖涼次數可以增加一次。

代禱信內容如下：

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo)代禱信 43 （20230521）

「我的心哪，你要默默無聲，專等候上帝，因為我的盼望是從祂而來。」(詩篇62:5)

啟言(阿Mo)

1. 「自主控制」

a) (感謝) 透過醫療團隊的設計和協助，經過三個月外在控制的外骨胳踏步行，在剛過去一星期，阿 Mo終於可以靠自己上身軀的搖擺來控制外骨胳的移動和步速。

b) (禱告) 祈願上帝繼續強化他的筋骨、肌肉、骨骼，有天不單能控制外骨骼的移動，更是能不靠外力而可自主控制踏出的每一步。

2) 「腦機介面（BCI）腦電波延伸至肘部」

a) (感恩) 由三月底開始，過去八個星期的腦機介面都只是針對手指的腦電波和活動；剛過去的一週已伸延至肘部腦電波及活動。感謝神讓研究團隊為阿Mo設計了一件接收腦電波的肘部外肌肉上衣。

b) (禱告) 請為這些腦機介面能激活腦部自主神經信號，並傳到肘部、手指及整個手部繼續祈求。

3)「增加每週沖涼次數」

a) (感恩) 體能上每週可以增加多一次沖涼。

b) (禱告) 因為每次沖涼都需要幾位護理配合，花上不少時間和功夫，但卻因為增加次數可減少感染了的機會，請記念這需要。