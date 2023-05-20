譚俊彥黎諾懿展示隊長風範　劉穎鏇打波好熱血

《Panasonic學界籃球邀請賽2023》今午（20日）於修頓室內球場舉行。無綫高層樂易玲親自「領軍」，率領旗下藝人譚俊彥（Shaun）、黎諾懿、劉穎鏇（Tiffany）、胡美貽（Nicole）、陳曉華、郭柏妍、許家傑、羅天宇、周志文、周志康、丘梓謙、曾展望、李君妍、林鈺洧、邢慧敏及鄭世豪，會合「籃球女神」方泳琳，參加「明星表演賽」，吸引大批粉絲特意前來捧場。Tiffany粉絲群聲勢浩大，於場內舉牌為偶像吶喊助威，「新血」麥詩晴、莫韻諰、梁允瑜、梁筠苓及張天妮則組成應援團，到場為前輩們打氣。

眾人與部分現役籃球界精英，分成「火箭夢想隊」及「熱血戰士隊」兩隊對戰，賽事過程相當激烈，「火」隊於最後一個回合成功追落後，最終更反超前以70比69，1分之微力壓「熱」隊奪杯。一眾藝人表現有姿勢有實際，Tiffany全場共入4球「封后」，許家傑則入5球「稱帝」，羅天宇、Nicole、周志文及周志康等，入樽表現相當亮眼，身為兩隊隊長的諾懿及Shaun則於調動及防守方面發揮應有作用，而郭柏妍的「蘭花手式」帶波及射藍，被主持形容「相當優雅」，為全場製造不少歡笑聲。

發揮幽默本色

黎諾懿與Shaun受訪時發揮幽默本色，前者口花花自爆：「以前讀書覺得要搵種運動，可以吸引到全場焦點嘅，啲女同學會為我而歡呼，所以非籃球莫屬。（因為咁識到好多女仔？）你話呢？唔係，我老婆係初戀嚟㗎。」Shaun則自嘲「風濕痛」，搶攻及入樽等「粗重功夫」，覺得應該交他人代勞，又搞笑說：「打籃球係團體活動，重點有時唔係打波，而係趁機約隊友食飯吹水。」

Tiffany受訪時指自己很久沒有落場打波：「今日呢個活動，帶番我以前嘅熱血出嚟，真係好開心。」Nicole即搞笑接口：「我細個係打排球嘅，所以（籃球）只係識射籃咋。」目前身兼兩組劇的陳曉華坦言：「以前打半場多，打足全場真係吃力，齋跑都索氣，好彩都捱都10分鐘，今日出身汗真係精神爽利。」而方泳琳全場只入得1個2分波，令人大跌眼鏡，她說：「我今日着錯咗衫，着咗男友陳張敏13號波衫，佢以前防守搶截最叻嘛。」