塩地美澄　真波不怕假AI

科技進步可以為大家帶來眼福，好似用CG製成嘅動畫咁，精彩度分分鐘勁過真人電影。最近亦興起用電腦AI程式嚟繪製像真度極高嘅性感美女照，對於寫真女優又有冇威脅？有東北No.1巨乳女主播之稱嘅塩地美澄就話冇有怕！

天然G奶

好多日本人都認為生長於日本東北地區嘅女仔特別靚女特別有氣質，而且肌膚仲相當白滑，所以寫真界同AV界好多時都會對嚟自東北地區嘅女優大字標榜，以突出其賣點吸引觀眾。其實以前小弟都唔信，但自從欣賞過塩地美澄之後就信到十足喇！

出生於北海道札幌嘅美澄，雖然已經年屆40歲，但係肌膚仲好似雪咁白，真係好似剝殼嘅雞蛋咁鮮嫩，一啲都唔會比後生女遜色㗎！亦因為膚質如此白嫩，令其曼妙胴體更加吸睛，加埋胸大腰幼，心口對G奶又質感天然，難怪被封為「東北No.1巨乳女主播」！

妖媚婀娜

2006年佢加入秋田朝日放送擔任女主播，直到2016年憑住火辣身材以及魅力萬千嘅美貌進軍寫真界。喺電視節目中表現得吐談有禮，但喺寫真演出當中則展露出妖媚魅力以及高露出度，如此巨大嘅改變以及吸睛嘅寫真，瞬即吸引到大眾觀眾注目同支持！

近期有好多由AI程度繪製嘅超像真美女寫真照出現，所以早前喺一次訪問當中，美澄就被問到怕唔怕被AI美女圖取代，而佢就話未驚過！因為欣賞寫真女優，除咗睇佢哋嘅外在美，好多時亦有人欣賞佢哋嘅背景同故事，而且亦有好多寫真迷好鍾意參與女優嘅見面活動同女優嚟個親身接觸，呢方面AI美女就完全唔可以取代喇！

塩地美澄最近推出寫真集，所以頻頻四出為新作宣傳，從其社交網當中就可以睇到相關消息，亦可以留意到佢近日做緊邊一類電視節目。

Profile

年齡：40歲

身高：5呎4吋

三圍：36G-24-35