林鈺洧打籃球食波餅爆缸　再遭邢慧敏撞傷下巴

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）有份參加《Panasonic學界籃球邀請賽2023》。自認是籃球新手的她，為了落場應戰，自行秘密特訓：「之前練咗2日波，係我人生第一次喺街場打籃球。」又自爆練波首天便慘被陌生波友請食波餅，籃球撞正鼻骨，即時流鼻血，之後幾日更流膿，鼻樑至今紅腫一遍。友誼小姐邢慧敏表示知道Denice受傷，前晚再約她練波時，不慎誤傷Denice巴，Denice笑言臉龐多災多難：「我真係好用心，一定要落場，雖然入唔到波，但我搶到波交畀隊友，好自豪。」邢慧敏覺得幫到隊友入波，自己入球與否不重要，中學之後她便再無打波，難得與藝人落場感覺好難得：「識打波嘅男仔好正，好吸引人。」

另外，無綫派出張天妮、梁筠苓、麥詩晴、莫韻諰及梁允瑜組成「美女應援團」，於場邊打氣吶喊。麥詩晴大讚球賽刺激，覺得藝人在球場上表現好投入又專業，比賽氣氛超好，看到同事拍劇以外的另一面，她們都認為最佳男女球員非羅天宇和劉穎鏇莫屬。而莫韻諰做啦啦隊睇球賽都睇到入神，尤其火箭夢想隊由原本落後，隨後反敗為勝，十分犀利：「我都有參加觀眾遊戲環節，有落場射籃，可能有打開排球關係，有球感，竟然拎到亞軍，突然雄心壯志，想下次參加正選比賽。」