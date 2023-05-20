Sarena Banks軟體魔力　股舞淫心

家陣要睇世界各地嘅靚女真係話咁易！好似呢位嚟自美國嘅性感網紅Sarena Banks，佢嘅軟體魔力實在令人嘆為觀止，加埋渾圓兼彈力十足嘅巨躉，令人淫心邪念乍起呀！

美巴混血

現今嘅網紅想成名，唔再係一味靠樣靚身材正嘅本錢，同埋一味賣性感就得，仲要有兩三種才藝傍身至掂！不過就算有才藝，都要有噱頭至夠吸睛，只係識得唱歌同跳舞係唔夠嘅，學似呢位嚟自美國密蘇里州嘅性感網紅Sarena Banks，佢仲有一項絕技示人，咁咪掂咗囉！

乜嘢才藝咁掂？就係柔軟嘅身體喇！喺講佢嘅軟體有幾吸睛之前，要先問吓大家，覺唔覺得佢嘅外形一啲都唔似美國妹，反而有啲似拉丁女欴呢？原來佢係美國同巴勒斯坦嘅混血兒嚟㗎，據Sarena Banks講，因為佢個樣太似拉丁妹關係，所以自細就被誤以為係西班牙或北非人，唔少人都會用外語同佢傾偈，而佢亦專登走去學西班牙語，索性以假亂真。

視覺享受

講起技能，就係佢經常擺出高難度甫士嚟展現超柔軟嘅身體，加上一對激凸巨乳同豪華臀，名副其實係誘人曲線！原來自細鍾意體操嘅佢，喺勤於鍛煉下便練出如此柔軟嘅身體。雖然佢今年已經25歲，身體冇細個時咁柔軟，但係所擺出嚟嘅動作仍難度相當高，配合埋露肉度超高嘅性感衣着，嗰種視覺效果真係好有視覺衝擊感。

話說回來，既然Sarena Banks夢想成為體操運動員，點解又走咗去做網紅呢？原來身材健美嘅佢，喺一次偶然機會下，客串做泳衣模特兒，卻估唔到大受歡迎，便索性轉型做網紅搵銀，而隨住佢嘅寫真尺度愈嚟愈大，經營社交帳號不過2年，粉絲已超過93萬，勁呀！

Profile

出生地：美國密蘇里州

身高：163cm

三圍：36G-25-37

擁有火辣身材又唔介意影大尺度寫真嘅Sarena Banks，單係睇佢社交帳號上嘅寫真，已經感受到滿滿嘅福利感。不過如果仲想睇露肉度更高嘅，咁就要成為佢嘅OnlyFans會員喇！