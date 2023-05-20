曖昧姊弟戀世紀同場　周冬雨凝望3秒劉昊然甜笑速逃

「三金影后」周冬雨和內地小生劉昊然被爆拍拖後，態度一直不置可否，昨日他們在法國康城電影節活動中，意外上演一幕「世紀同場」的甜蜜戲碼，兩人對望3秒，加上劉昊然怕醜甜笑，插袋逃離曖昧現場，雖不言不語，已盡顯對女友的溫柔，以行動坐實這段姊弟戀！

周冬雨去年跟細自己5年的內地百億票房男星劉昊然傳緋聞，被指拍戲時擦出愛火花，並被發現如女主人般頻頻在男方家自出自入。雖然緋聞傳得甚囂塵上，甚至傳出婚訊，但他們採取不置可否的態度，反而更坐實這段戀人關係，然而昨日他們更是被爆戀情後首度同場，舉手投足都充滿曖昧。

周冬雨和劉昊然第二次合作的電影《燃冬》入圍「一種關注」單元，現時身在法國的他們連日來為電影造勢，昨日更在沙灘上演一幕「世紀同場」的甜蜜戲碼！事緣一身大露背jumpsuit打扮的周冬雨，在餐廳拍照及完成切蛋糕儀式後，在工作人員帶領下走到沙灘拍照，甫出現即引起小小騷動，因劉昊然碰巧也在場。

當時劉昊然和周冬雨距離僅數呎，在零心理準備下，劉昊然看到女方先有點愕然，未幾即怕醜甜笑，而身旁的工作人員此時才「醒水」，立刻伸手把他拉走；而跟男方對望的周冬雨則狂撥頭髮，竭力保持鎮定。之後劉昊然被發現和朱一龍坐在沙灘一旁，一臉甜笑的望向遠方。