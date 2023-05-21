【是日通勝】

農曆四月初三

癸卯年 丁巳月 己卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、出行

忌：動土、開渠、栽種

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：15、25、26

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：霉運纏身易破財，做投資決定必須想清楚。

金牛座：看似風平浪靜卻存在暗湧，謀事不可大意！

雙子座：獲幸運之神眷顧，可做些自己感興趣的事。

巨蟹座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

獅子座：平淡是福，懂得感恩，可望迎來愉快一天。

處女座：各方面的運勢都不錯，宜多做有意義的事。

天秤座：保持好心情，不亂發脾氣，運氣會好起來！

天蠍座：控制體重利健康，但不要單靠節食來減肥。

人馬座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

山羊座：不要為自己製造麻煩，有些事不要太執着。

水瓶座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

雙魚座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 易惹禍

鼠：給伴侶多一點私人空間，感情會更好！

牛：運勢高開低走，晚上盡量少外出活動。

虎：易跟另一半鬥氣，建議讓自己靜一靜。

兔：運氣非常好，有機會獲一筆意外之財。

龍：財運差，購物要提高警覺，小心受騙。

蛇：享受購物樂，收穫豐富，滿足感極大。

馬：被小人干擾，人際關係差，易得罪人。

羊：責任感強，言而有信，贏得別人信任。

猴：適合出外遊玩，有機會接觸新鮮事物。

雞：是日沖煞，不宜賭博，以免惹禍上身。

狗：桃花旺，單身者易有令人羨慕的艷遇。

豬：趁周日陪伴家人，可帶來好運好心情。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

愈處逆境愈能破繭而出的面相

身處逆境時，容易對未來產生不安，甚至感到絕望。但在現實生活中，有些人能在困境中迎難而上，屬於愈挫愈勇的類型，究竟他們有甚麼面相特徵？

1.眉間寬

眉間寬的人溫和親切，心胸寬廣，樂觀積極。遇到問題時多能在挫折中反省自己，修正自己的缺點，即使遇到多大的挫折，這類人都能很快將困難迎刃而解。

2.顴骨高

顴骨代表人的權力欲、控制欲、佔有欲和領導力，顴骨高的人大多意志堅強，會給自己樹立較高的人生目標，能夠堅定不移的朝此目標努力，過程中遇到甚麼問題，都能將壓力轉換成動力。

3.髮際濃

髮際濃密被視為有福的特徵，性格剛強豪爽，能夠吃苦耐勞，做任何事情都能堅持下去，不為任何挫折所動搖。

4.眉角微微上揚

眉角微微上揚通常成功機率較高，做事有魄力，不喜歡拖泥帶水，較易獲得成功。