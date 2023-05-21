東方日報C1：劉穎鏇熱血出番嚟　許家傑圓夢

昨午《Panasonic學界籃球邀請賽2023》於修頓室內球場舉行，無綫藝人紛紛現身力撐，場面相當熱鬧。求學時已是籃球隊隊員的劉穎鏇連入多球，而於圈中自組籃球隊的許家傑則「登頂」圓夢，摘下「得分王」稱號，眾人表現亮眼令全場賽事緊張兼刺激。

無綫高層樂易玲昨日親自「領軍」，率領旗下藝人譚俊彥（Shaun）、黎諾懿、劉穎鏇（Tiffany）、胡美貽（Nicole）、陳曉華、郭柏妍、許家傑、羅天宇、周志文、周志康、丘梓謙、曾展望、李君妍、林鈺洧、邢慧敏及鄭世豪，會合「籃球女神」方泳琳，參加「明星表演賽」，吸引大批粉絲特意前來捧場，尤其Tiffany粉絲群聲勢浩大，於場內舉牌為偶像吶喊助威。

眾人與部分現役籃球界精英，分成「火箭夢想隊」及「熱血戰士隊」兩隊對戰，賽事過程相當激烈，「火」隊於最後一個回合成功追落後，最終更反超前以70比69，1分之微力壓「熱」隊奪杯。一眾藝人表現可謂有姿勢有實際，Tiffany全場共入4球「封后」，許家傑則入5球「稱帝」，至於羅天宇、Nicole、周志文及周志康等，表現相當亮眼，身為兩隊隊長的諾懿及Shaun則於調動及防守方面發揮應有作用，而郭柏妍的「蘭花手式」帶波及射籃，被主持形容「相當優雅」，為全場製造不少歡笑聲。

受訪時Tiffany卻指自己已很久沒有落場打波：「今日呢個活動，帶番我以前嘅熱血出嚟，真係好開心。」Nicole即搞笑接口：「我細個係打排球嘅，所以（籃球）只係識射籃咋。」目前身兼兩組劇的陳曉華坦言：「以前打半場多，打足全場真係吃力，齋跑都索氣，好彩都捱到10分鐘，今日出身汗真係精神爽利。」而方泳琳全場只入得1個2分波，令人大跌眼鏡，她打趣：「我今日着錯咗衫，着咗男友陳張敏13號波衫，佢以前防守搶截最叻嘛。」

羅天宇負傷出戰

至於許家傑原來一直與3、40名圈中好友，包括洪永城及翟威廉等組成籃球隊「HERO」，他更被推舉為「永遠榮譽隊長」，且透露自己原來與這個學界長青籃球賽很有淵源：「其實讀書時我已經參加過，不過當時只係坐冷板櫈，唔係好獲重用。𡃁仔時代覺得喺修頓球賽打波係『登頂』，今日真係好開心。」羅天宇被發現其中一隻手指紮了紗布：「我哋一星期都會打兩次波左右，近日同人鬥波『篤魚蛋』受傷囉。」

身為隊長之一的諾懿口花花自爆：「以前讀書覺得要搵種運動，可以吸引到全場焦點嘅，啲女同學會為我而歡呼，所以非籃球莫屬。（因為咁識到好多女仔？）你話呢？……唔係，我老婆係初戀嚟㗎。」Shaun竟自嘲「風濕痛」，搶攻及入波等「粗重工夫」，覺得應該交他人代勞，又搞笑謂：「打籃球係團體活動，重點有時唔係打波，而係趁機約隊友食飯吹水。」

麥詩晴讚球賽刺激 組美女啦啦隊打氣

TVB派出5位美女組成啦啦隊到場為藝人打氣，分別是張天妮、梁筠苓、麥詩晴、莫韻諰和梁允瑜。麥詩晴大讚球賽刺激，覺得藝人在球場上表現好投入又專業，比賽氣氛超好，看到同事拍劇以外的另一面，她們都認為最佳男女球手非羅天宇和劉穎鏇莫屬。

莫韻諰做啦啦隊都睇到入神，尤其火箭夢想隊由原本落後，隨後反敗為勝，十分犀利：「我都有參加觀眾遊戲環節，有落場射籃，可能有打開排球關係，有球感，竟然拎到亞軍，突然雄心壯志，想下次參加正選比賽。」

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